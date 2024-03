Udany poród czworaczków w Krakowie. „Cztery silne gąsieniczki”

Pod koniec lutego pani Dominika i pan Marcin Gąsienica – Matus powitali na świecie czworaczki. W piątek Szpital Uniwersytecki w Krakowie poinformował, że po narodzinach cztery dziewczynki – Agnieszka, Hania, Klementynka i Anielka trafiły pod troskliwą opiekę zespołu Oddziału Klinicznego Neonatologii, a rodzice nie mogą się doczekać ich przyjazdu do domu. Zdrowiu noworodków bacznie przygląda się prof. Ryszard Lauterbach, Kierownik Oddziału.

To pierwsze dzieci pani Dominiki i pana Marcina. O tym, że małżeństwo spodziewa się gromadki, pani Dominika dowiedziała się dość szybko.

W Krakowie urodziły się czworaczki. „Mają rysunki gąsieniczek”

– To było praktycznie już podczas pierwszego kontrolnego USG. Pojechałam na badanie i pani doktor oznajmiła, że będzie czwórka. Natychmiast zadzwoniłam do męża, który trochę zaniemówił – opowiadała mama dziewczynek. – Nawet trochę bardzo zaniemówił – dodał pan Marcin. Pani Dominika powiedziała, że w ciąży czuła się całkiem dobrze i nieźle ją zniosła.

– Taka ciąża zdarza się niezwykle rzadko. W ciągu swojej dwudziestojednoletniej pracy zawodowej, to dopiero moje drugie czworaczki – powiedział prof. Hubert Huras, kierownik Oddziału Klinicznego Położnictwa i Perinatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Pani Dominika podziękowała personelowi szpitala za opiekę i wsparcie.

– To jest nie do opisania. Przy pierwszym spotkaniu profesor powiedział nam takie fajne zdanie, że to są „cztery bardzo silne, charakterne gąsieniczki”, więc teraz mają nawet rysunki gąsieniczek na swoich inkubatorach – mówiła.

Prof. Huras wyjaśnił, że prowadzenie ciąży wieloraczej wymaga odpowiedniej wiedzy i specjalnego podejścia. – Przyszła mama wieloraczków musi przebywać na oddziale już od 26 tygodnia ciąży, a rozwiązanie następuje pomiędzy 30 a 32 tygodniem. Najwięcej wyzwań niesie za sobą monitorowanie dobrostanu płodów. Takie dzieci muszą być odpowiednio przygotowane do porodu, czyli musi być przeprowadzona wewnątrzmaciczna stymulacja dojrzewania płuc w oparciu o sterydy. Stosujemy również neuroprotekcyjnie siarczan magnezu. Wszystko po to, by dzieci urodziły się w jak najlepszej kondycji – tłumaczył.

