Złodziej-manekin powrócił. Okradł restauracje, przy okazji skosztował ich przysmaków

Mężczyzna stał się znany jako człowiek-manekin, kiedy jesienią 2023 roku jego zdjęcie z jednej z warszawskich galerii handlowych obiegło internet. 22-latek, w celu zmylenia ochrony i kamer monitoringu, udawał manekina w sklepowych witrynach. Po ich zamknięciu dokonywał kradzieży lokali i wysp w galerii. Złodziej został zatrzymany przez policjantów, usłyszał pięć zarzutów, a szkody, jakie wyrządził, oszacowano na ok. 24 tys. złotych.

Złodziej-manekin powrócił. Tym razem okradł restauracje

W styczniu tego roku do sądu trafił akt oskarżenia, a mężczyzna wylądował w areszcie. Jednak kiedy z niego wyszedł, wrócił na przestępczą ścieżkę. Jak poinformował sierż. szt. Jakub Pacyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa – Śródmieście, złodziej w nocy wślizgnął się pod metalową kurtyną do lokali gastronomicznych, gdzie spróbował tamtejszych dań i napojów, a później przystąpił do kradzieży.

22-latek włamał się do kasetek z pieniędzmi, zabrał również napiwki pracownicze. Łącznie jego łupem padło kilka tysięcy złotych. Na nagraniu opublikowanym przez policję widać, że jeszcze tej samej nocy został zauważony przez tamtejszych ochroniarzy, po czym próbował ukryć się pod płachtą, okrywającą sklepową wyspę. Chwilę później został jednak znaleziony. Na miejsce przyjechali funkcjonariusze policji i zatrzymali złodzieja. Mężczyzna usłyszał zarzuty w związku ze zniszczeniem mienia, kradzieżą i włamaniem.

Sąd przychylił się do wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztu na okres dwóch miesięcy. Za popełnione czyny 22-latkowi grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

