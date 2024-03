Wybuch na plebanii w Katowicach. Jest finał sprawy

Do dramatycznych wydarzeń w Katowicach doszło w styczniu 2023 roku. Na plebanii ewangelicko-augsburskiej w Katowicach-Szopienicach miała miejsce eksplozja, w wyniku której ranne zostały trzy osoby: ojciec oraz dwójka ich dzieci. Parafia ewangelicko-augsburska poniosła straty na łączną kwotę ponad 6 mln zł. Wybuch uszkodził także okoliczne budynki i samochody. Łącznie status pokrzywdzonego prokurator przyznał 19 osobom fizycznym i innym podmiotom.

Katowice. Tragiczny pożar na plebanii. To wina 75-latka?

W toku śledztwa ustalono, że przyczyną eksplozji w budynku probostwa był wypływ gazu do pomieszczeń mieszkalnych zajmowanych przez rodzinę oskarżonego. O doprowadzenie do pożaru został oskarżony Edward D. Mężczyzna miał celowo rozszczelnić instalację gazową. W gruzowisku służby znalazły ciała żony oraz córki Edwarda D. Mężczyzna nie usłyszał zarzutów dotyczących doprowadzenia do ich śmierci, ponieważ jak wynikało z opinii biegłych, bezpośrednią przyczyną zgonu obu kobiet było wcześniejsze zatrucie lekami.

75-latek sam został poważnie ranny. Przez kilka dni był pod opieką specjalistów w szpitalu. Mężczyzna nie przyznawał się do winy. Podczas składania zeznań tłumaczył, że zarówno on, jak i jego żona oraz córka uzgodnili samobójstwo w związku z chorobą żony oraz sytuacją finansową.

Wybuch na plebanii. Sąd wydał wyrok

W czwartek 28 marca wyrok w sprawie tragicznego pożaru wydał Sąd Rejonowy Katowice-Wschód. Edward D. został skazany na karę sześciu lat pozbawienia wolności. O taki wymiar kary wnioskowała prokuratura, natomiast obrona domagała się uniewinnienia. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Katowicach Marta Zawada-Dybek przekazała, że dodatkowo sąd nałożył na 75-latkę obowiązek naprawienia szkody, zadośćuczynienia po 10 tys. zł dla każdego mieszkańca plebanii i świadczenia pieniężnego w kwocie 10 tys. zł.

