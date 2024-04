Ciała czterech osób w kamienicy w Warszawie. Pojawiły się nowe informacje

Funkcjonariusze stołecznej policji dokonali makabrycznego odkrycia w w kamienicy Gawłowiczów znajdującej się przy ulicy Grzybowskiej na Woli. Miejsce to obecnie jest pustostanem, który przeznaczono do rozbiórki. Z nieoficjalnych informacji okolicznych mieszkańców wynika, że w budynku często pojawiali się bezdomni.

Warszawa. Makabryczne znalezisko na Woli

Jak podała „Gazeta Wyborcza”, w niedzielę 7 kwietnia na podwórku kamienicy znaleziono dwa ciała. Dzień później służby odkopały zwłoki dwóch kolejnych osób. Ciała były w znacznym stopniu rozkładu, zakopane w ziemi albo leżały w pustych lokalach po dawnych mieszkaniach.

– Wszystkie cztery ciała należą do mężczyzn. Były okaleczone. Przewieziono je do Zakładu Medycyny Sądowej, gdzie zostanie przeprowadzona sekcja zwłok. Trwają czynności procesowe zmierzające do ustalenia, co mogło się tam wydarzyć na przestrzeni dni bądź tygodni – przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Na miejscu oprócz policji pracuje Żandarmeria Wojskowa oraz zespół prokuratorski. Według nieoficjalnych doniesień zwłok w kamienicy może być więcej. Pojawiły się informacje, że kolejne ciała mogą być zakopane.

Makabra w Warszawie. Siedem osób w rękach policji

Sprawą zajęła się już Prokuratura Okręgowa w Warszawie, która prowadzi śledztwo w związku z odnalezieniem zwłok w opuszczonej kamienicy przy ulicy Grzybowskiej. – Na miejscu zdarzenia grupa prokuratorów, nadzorujących pracę funkcjonariuszy policji oraz Laboratorium Kryminalistycznego Żandarmerii Wojskowej. Przeprowadzono oględziny miejsca ujawnienia zwłok. Ślady i przedmioty zabezpieczone na miejscu zdarzenia wskakują, że do śmierci mężczyzn przyczyniły się osoby trzecie – podkreślił Szymon Banna, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

W związku ze sprawą w ręce policji trafiło siedem osób – zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Komenda Stołeczna Policji jeszcze dzisiaj ma przesłuchać zatrzymanych. Nie wiadomo, czy zostaną im przedstawione jakiekolwiek zarzuty.

