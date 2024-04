Referendum ws. aborcji. „Sejm z 70 proc. facetami jest bardziej konserwatywny niż społeczeństwo”

Sejm w czwartek zajmie się czterema projektami ws. przepisów aborcyjnych, które złożyły Koalicja Obywatelska, Lewica oraz Trzecia Droga. Szymon Hołownia na korytarzu sejmowym został zapytany przez dziennikarzy o kwestię referendum.

– Opowiadanie o tym, że referendum nic nie zmienia, jest bałamutne. Dlatego, że po to jest referendum wpisane do konstytucji i po to jest obwarowane tymi wszystkimi przepisami, żeby działać i żeby być skuteczne. W przeciwnym wypadku nie byłoby sensu utrzymywać takiego narzędzia w polskiej konstytucji. Ono jest skuteczne i skuteczność jest zapisana w ustawie o referendum krajowym – zaczął marszałek Sejmu.

Szymon Hołownia o referendum aborcyjnym

Hołownia podkreślił, że „wyjaśnił, jak umiał i co w tej sprawie myśli” i co w tej sprawie się stanie. – Mam głęboką nadzieję, że w piątek wszystkie te projekty, przejdą do drugiego czytania. Co będzie dalej, zobaczymy. Każdy będzie głosował zgodnie z sumieniem, jeśli z tej komisji wyjdzie ustawa, a jeżeli nie wyjdzie, to będziemy proponowali referendum. Drogie panie, nie ma innej możliwości zmiany tego prawa, którą uchwalił trybunał Przyłębskiej. Nie ma – kontynuował lider Polski 2050.

– Dopóki jest prezydentem Duda, ale też, dopóki jest ten Sejm, dlatego, że nawet jak Duda nie będzie prezydentem, to zobaczycie, że z tego Sejmu, który się składa z 70 proc. facetów i jest dużo bardziej konserwatywny niż społeczeństwo, obawiam się, że żadna inna ustawa może z tego Sejmu nie wyjść. Zobaczymy, jak będzie – podsumował Hołownia.

Marszałek Sejmu o komisji nadzwyczajnej ws. aborcji

Z kolei poruszając temat na konferencji prasowej, marszałek Sejmu podkreślił, że „jeżeli pojawią się w czasie procedowanie ustaw dot. aborcji wnioski o odrzucenie w pierwszym czytaniu, będą one głosowane w piątek”. – Jeżeli Sejm, na co mam szczerą nadzieję, zdecyduje, że projekty te zostaną skierowane do komisji nadzwyczajnej powołanej specjalnie w celu rozpatrzenia tych projektów, to Sejm jeszcze w piątek tę komisję powoła – zapewnił Hołownia.

