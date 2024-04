Ile jest dni wolnych w maju? Czekają nas dwa długie weekendy

Majówka 2024 wypada bardzo korzystnie, a szcześliwcy, którzy otrzymają od pracodawców trzy dni urlopu, będą mogli mieć nawet 9 dni wolnego. To jednak nie koniec, ponieważ w maju czeka nas jeszcze jeden długi weekend.

Majówka 2024 – nawet 9 dni wolnych

Majówka 2024 rozpoczyna się w środę 1 maja. Ci, którzy wezmą w pracy urlop 2 maja, będą mieli 5 dni wolnego. Szczęśliwcy, którzy dysponują większą pulą dni wolnych, będą mogli mieć nawet 9 dni wolnego, jeśli wypełnią wnioski urlopowe na 29 i 30 kwietnia.

Dyżury w przedszkolach w maju

Majówka oznacza kilka dni wolnych. Przedszkola państwowe będą zamknięte 1 i 3 maja, ale rodzice, którzy pracują 2 maja, będą mogli zapisać swoje dzieci na dyżur. Zazwyczaj przedszkola wywieszają specjalne listy, na które można wpisywać maluchy, które tego dnia pojawią się w placówce. W ten sposób chcą oszacować liczbę dzieci i zaplanować posiłki.

Trzeba jednak pamiętać, że w takiej sytuacji w przedszkolach nie odbywają się zajęcia dodatkowe. Tego dnia dzieci nie mają zajęć z języka angielskiego czy rytmiki, poświecają czas na swobodną zabawę. Dla rodziców pracujących taki dyżur jest jednak dużym ułatwieniem.

Dni wolne na matury

W czasie majówki szkoły są zamknięte, uczniowie wracają do szkół 6 maja. Już 7 maja rozpoczną się jednak matury, co oznacza, że uczniowie szkół ponadpodstawowych będą mieli dodatkowe trzy dni wolne z powodu obowiązkowych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, matematyki, języka obcego. Matury trwają trzy dni, więc wielu dyrektorów szkół zdecydowało, że piątek 10 maja będzie kolejnym dniem wolnym od zajęć. Uczniowie mogą zyskać nawet tydzień wolnego, a w połączeniu z majówką to niemal 2 tygodnie wolne od zajęć.

Długi weekend na Boże Ciało

W tym roku wyjątkowo Boże Ciało wypadnie w maju, a nie w czerwcu. Wierni Kościoła Katolickiego przejdą ulicami miast w uroczystych procesjach już w czwartek 30 maja. Jeśli weźmiemy wolne w piątek 31 maja, będziemy mieli kolejny długi weekend. Uczniowie po Bożym Ciele znów mają wolne od zajęć. Wygląda więc na to, że w maju liczba dni wolnych może być dwucyfrowa.

