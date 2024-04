Boże Ciało 2024. Czy piątek 31 maja jest wolny od pracy?

Boże Ciało to święto kościelne i dzień wolny od pracy. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa przypada 60 dni po Wielkanocy i symbolizuje obecność Jezusa w hostii przyjmowanej w czasie Eucharystii. Wierni Kościoła Katolickiego wychodzą na ulice, by maszerować w procesjach i adorować Eucharystię. Procesje odbywają się we wszystkich parafiach w miastach i na wsiach w kraju. Mają bardzo uroczysty charakter.

Kiedy wypada Boże Ciało 2024?

Boże Ciało w tym roku wypada pod koniec maja, a nie w czerwcu jak zawsze. To oznacza, że czeka nas kolejny długi weekend, po majówce, która w tym roku wypada szczególnie korzystnie. 1 maja świętujemy w środę, a 3 maja w piątek, więc wystarczy wziąć jeden dzień urlopu w pracy, by cieszyć się długim weekendem. A jak przypada Boże Ciało?

Uroczystość Bożego Ciała odbędzie się w czwartek 30 maja. Czwartek jest dniem wolnym od pracy, zamknięte są urzędy, instytucje publiczne, nieczynne są szkoły i przedszkola. We wszystkich w parafiach w kraju odbywają się uroczyste msze święte i procesje.

Czy piątek po Bożym Ciele to dzień wolny od pracy?

Piątek 31 maja to dzień pracujący. Tego dnia zakłady pracy funkcjonują normalnie. Otwarte są sklepy i instytucje publiczne, przychodnie, lokale usługowe. Nieczynne są jedynie szkoły, które tego dnia mają wolne. Przedszkola państwowe najczęściej organizują dyżur, a rodzice pracujący mogą wpisać na listę dzieci, które tego dnia pojawią się w placówce.

Jeśli chcemy mieć wolne po Bożym Ciele i cieszyć się czterodniowym weekendem, niestety musimy wziąć urlop wypoczynkowy. Tylko wtedy będziemy mieli dzień wolny od pracy. Wyjątkiem są nauczyciele, którzy 31 maja 2024 roku nie pracują.

Czytaj też:

Boże Ciało 2024. Kiedy jest Boże Ciało i jak wypada?Czytaj też:

Czerwcówka za granicą od 244 zł za osobę. Tanio polecimy do Włoch, ale nie tylko