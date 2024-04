Nietypowe posiedzenie rządu. „Proszę przedstawicieli mediów o opuszczenie sali”

– Dzisiaj będziemy mieli nietypowe posiedzenie rządu. W pierwszej części, w związku z sytuacją międzynarodową i narastającym konfliktem na Bliskim Wschodzie poprosiłem o uczestnictwo szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacka Siewierę, który reprezentuje też prezydenta oraz panów generałów – szefa Sztabu Generalnego gen. Wiesława Kukułę i dowódcę operacyjnego gen. Macieja Klisza – powiedział we wtorek premier Donald Tusk.

Szef rządu przekazał, że część z udziałem dowództwa armii odbędzie się w trybie zastrzeżonym. – Z tego powodu proszę przedstawicieli mediów o opuszczenie sali – dodał.

– Po niej przejdziemy do naszych zadań wyznaczonych terminarzem. Jak wiecie sytuacja dotyczy też naszych żołnierzy, którzy są obecni jako członkowie kontyngentów Narodów Zjednoczonych w Libanie, Iraku, a to wystarczający powód, by uzyskać dzisiaj informację o ich sytuacji. Jak wiadomo szerszy kontekst jest równie istotny, jeśli nie ważniejszy — a więc bezpieczeństwo Polski w świetle szerszego konfliktu – zapowiedział premier.

W nocy z 13 na 14 kwietnia Iran zaatakował Izrael. Minister Beni Ganc po ataku, w trakcie którego większość pocisków rakietowych i dronów została zestrzelona, zapowiedział, że Izrael „wyegzekwuje zapłatę” od Iranu za ostatni atak, ale w „odpowiednim czasie”. Nieoficjalnie wiadomo, że Izrael rozważa teraz opcję zaatakowania Iranu, która pozwoliłaby uniknąć ofiar w ludziach.

– Nie ma zagrożenia dla polskich obywateli. Z naszej oceny wynika, że nie ma żadnej potrzeby ewakuacji, bo takie pytania się pojawiały nieustannie – przekazał w poniedziałek rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński.

