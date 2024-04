Izrael rozważa atak na infrastrukturę w Teheranie? Świat czeka na odpowiedź

Premier Izraela Benjamin Netanjahu miał poprosić swoich doradców wojskowych o opcje możliwej odpowiedzi na atak Iranu. Mają się do nich zaliczać także możliwość nalotu na infrastrukturę Iranu lub cyberatak. – Wszyscy są zgodni, że Izrael musi odpowiedzieć. Pytanie tylko jak reagować i kiedy – powiedział informator dziennika.

Izrael zapowiada odpowiedź na tak Iranu

Izraelski dowódca generał Herci Halewi również zapewniał, że irański atak „spotka się z odpowiedzią”. – Przeglądamy i rozważamy nasze następne kroki. Wystrzelenie tak wielu rakiet i dronów w kierunku Izraela spotka się z odpowiedzią – oznajmił.

Według źródeł „Washington Post”, sojusznicy Izraela chcą uniknąć przesadnej reakcji, a sam Izrael zamierza z nimi współpracować. – Nie możemy dopuścić, by spowodowało to ofiary w ludziach, ale ważne jest, by odpowiedź nastąpiła. Wysyła to wiadomość do każdego, kto chciałby nas skrzywdzić – dodawał generał.

Iran zaatakował Izrael

Iran wystrzelił w kierunku Izraela 185 dronów, 36 rakiet manewrujących i 110 rakiet ziemia-ziemia – informuje amerykański dziennik „The New York Times”. Atak rozpoczął się w sobotę w nocy i trwał około pięciu godzin. Według CNN był to „największy atak dronów w historii”.

Jak przekazał rzecznik izraelskiej armii Daniel Hagari, większość irańskich pocisków została przechwycona przez obronę przeciwlotniczą poza przestrzenią powietrzną Izraela, ale jeden z nich zranił w Izraelu siedmioletnią dziewczynkę, a inny lekko uszkodził bazę wojskową.

Netanjahu w orędziu mówił o odwecie

Premier Izraela Benjamin Netanjahu krótko po ataku wygłosił orędzie. – W ciągu ostatnich lat, a zwłaszcza w ciągu ostatnich tygodni, Izrael przygotowuje się na możliwość bezpośredniego ataku z Iranu. Nasze systemy obronne są gotowe. Gotowi jesteśmy na każdy scenariusz defensywny i ofensywny – powiedział.

– Ustanowiłem jasną zasadę: uderzymy w każdego, kto uderza w nas – zapowiadał już wtedy. – Będziemy się bronić przed każdym zagrożeniem w sposób spokojny i zdecydowany. Wiem, że także wy, obywatele Izraela, zachowujecie spokój. Wzywam was do podporządkowania się rozkazom obrony cywilnej – zaapelował.

Czytaj też:

Połączenia polskiej linii do Tel-Awiwu wracają. Samoloty ruszą jeszcze dziśCzytaj też:

Rzecznik MSZ o konflikcie na Bliskim Wschodzie. „Nie ma zagrożenia dla Polaków”