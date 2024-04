Poczta Polska już cieszyła się z gigantycznego przelewu. Zablokuje go prezydent Duda?

Poczta Polska oczekiwała na rekompensatę za świadczenie nierentownych usług powszechnych w wysokości 749,2 mln zł. Byłaby to wielka pomoc dla spółki skarbu państwa, znajdującej się w złej sytuacji finansowej. „Rzeczpospolita” ostrzega, że w najbliższym czasie do przelewu jednak nie dojdzie ze względu na inicjatywę prezydenta.

Prezydent Duda blokuje środki dla Poczty Polskiej

Andrzej Duda postanowił skierować do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją nowelizacji Prawa pocztowego. Co ciekawe, mowa o przepisach, które sam kilka tygodni wcześniej podpisał. Andrzej Duda uzasadnia swoje działanie wątpliwością odnośnie czynności marszałka Sejmu, polegających na stwierdzeniu wygaszenia mandatów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

– To może zablokować próbę ratowania firmy znajdującej się krawędzi upadłości – zwracają uwagę w rozmowie z rp.pl przedstawiciele Ministerstwa Aktywów Państwowych. Wcześniej rekompensatę blokowała Komisja Europejska, więc po spełnieniu wszystkich formalności ruch prezydenta jest sporym ciosem dla spółki.

Zadłużona Poczta Polska liczyła na pomoc

Zmagająca się z trudną sytuacją finansową Poczta Polska zadłuża się na potęgę. Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita", spółka zaciągnęła 1,2 mld zł kredytu pod dwie prestiżowe nieruchomości w Warszawie: działki przy ul. Towarowej i ul. Worcella.

Poczta Polska wystąpiła do resortu aktywów państwowych z wnioskiem o o wypłacenie jej rekompensaty za straty poniesione w czasie pełnienia funkcji operatora wyznaczonego w latach 2021–2022. Ministerstwo przekazało wniosek do weryfikacji Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (UKE), a regulator zaakceptował go i odesłał do resortu, dając tym samym zielone światło do dokonania przelewu.

– Parlamentarzyści wzięli sprawy w swoje ręce i kilka tygodni temu przegłosowali nowelizację prawa pocztowego, by umożliwić wypłatę pieniędzy PP już dziś na poczet przyszłej pozytywnej decyzji KE. Wątpliwości prezydenta mogą odebrać zatem to koło ratunkowe rzucone przez polityków tonącej spółce – dodają osoby z resortu.

