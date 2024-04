Namawiała nastolatki w domu dziecka do prostytucji. Sprzedała filmy erotyczne za pieniądze

Prokuratura Rejonowa w Lubinie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Wiktorii K. 19-latka miała nakłonić inne dziewczyny z domu dziecka w Polkowicach do założenia sobie profili na serwisach ułatwiających organizowanie seks-spotkań – podaje serwis zmiedzi.pl. Miała także organizować spotkania innych dziewczyn z domu dziecka z klientami, a następnie w kilku przypadkach czerpać korzyści majątkowe z uprawniania przez nie nierządu.

Nastolatka wzięła za to co najmniej 50 i 100 złotych. Cały proceder miał trwać kilka dni na początku lipca 2023 roku. Policję o sprawie powiadomili opiekunowie placówki, którzy zorientowali się, że ich podopieczne były pod wpływem narkotyków. Handlować nimi w celach zarobkowych miała właśnie Wiktoria K. Portal miedziowe.pl podaje, że „było to tzw. piko, czyli metamfetamina w dawkach kosztujących od 25 do 50 zł”.

19-latka handlowała narkotykami w domu dziecka. Ma na koncie znacznie więcej przewinień

19-latka została zatrzymana i tymczasowo aresztowana. Wiktoria K. miała także nagrywać swoim telefonem komórkowym filmy o treści erotycznej, z udziałem dziewczyn mieszkających w polkowickim domu dziecka. Nastolatka udostępniła wideo innej osobie w zamian za określoną kwotę pieniędzy. Rzecznik prasowy prokuratury zaznaczyła, że „te dziewczyny miały świadomość, w czym biorą udział i na to się godziły”.

19-latka przyznała się do winy, ale przedstawiła nieco inną wersję niż jej koleżanki oferujące swoje seks-usługi w internecie. Wiktoria K. niebawem stanie przed sądem. Za ułatwianie uprawiania prostytucji grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności, za udzielanie środków odurzających osobom poniżej 18. roku życia można pójść do więzienia na 10 lat, a utrwalanie treści pornograficznych i udostępnianie ich innym osobom jest zagrożone karą więzienia do lat 15.

