Chcą się pozbyć Mariana Banasia? Szef NIK nie przebierał w słowach

Marian Banaś złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury. Szef NIK twierdzi, że doszło do próby celowego usunięcia go ze stanowiska.

Marian Banaś poinformował, że złożył zawiadomienie do prokuratury w związku z możliwością popełnienia przestępstwa. „Po trwającym wiele miesięcy procesie gromadzenia materiałów dowodowych zostało złożone zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, polegającego na celowym dążeniu do usunięcia przemocą Mariana Banasia z funkcji Prezesa Najwyższej Izby Kontroli” – napisano w oficjalnym komunikacie Najwyższej Izby Kontroli. Marian Banaś zawiadamia prokuraturę NIK przekazał, że „zgodnie ze zgromadzonym materiałem dowodowym, zawiadomienie dotyczy także czynienia przygotowań do popełnienia tego przestępstwa, w tym prób bezprawnego wywierania wpływu na czynności urzędowe Mariana Banasia”. „Z informacji przekazanych przez izbę wynika, że zawiadomienie to dotyczy także funkcjonariuszy służb specjalnych, którzy swoim działaniem mieli wpływać na zachowanie niezależności i odporność szefa NIK na ewentualne naciski ze strony tych służb oraz przedstawicieli i liderów partii politycznej” – podkreślono. Marian Banaś twierdzi, że „chcą się go nielegalnie pozbyć” W oświadczeniu NIK wyszczególniono, że „zawiadomienie dotyczy osób, które od 2015 r., działając wspólnie i w porozumieniu, poprzez nadużycie udzielonych im uprawnień lub niedopełnienie ciążących na nich obowiązków, mogły doprowadzić m.in. do naruszenia porządku publicznego, bezpieczeństwa państwa i obywateli”. Jak czytamy, „Marian Banaś będzie się domagać pełnej rehabilitacji, a także bezwzględnego ukarania osób zaangażowanych w przedmiotowe bezprawne działania”. Czytaj też:

