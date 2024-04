Roman Giertych nie miał litości dla Jarosława Kaczyńskiego. Zadedykował mu piosenkę

Wyniki drugiej tury wyborów samorządowych na bieżąco komentował w mediach społecznościowych Roman Giertych. Jako przykład miażdżącego zwycięstwa Koalicji Obywatelskiej podał wyniki wyborczego starcia z Krakowa, gdzie po emocjonującej kampanii o włos zwyciężył kandydat KO Aleksander Miszalski.

Mecenas przytoczył także rezultaty głosowania w Sokołowie Podlaskim, gdzie od blisko kilkudziesięciu lat rządził polityk związany z PiS. „Dzisiaj dostał srebrny medal! Bo złoto należało do Koalicji Obywatelskiej” – podkreślił poseł.

Wybory samorządowe. Kto wygrał? Roman Giertych komentuje

W opinii adwokata „największymi pojedynkami okazały się starcia tam, gdzie kandydaci KO mierzyli się z kandydatami niezależnymi”. „Wygrana KO po raz pierwszy w historii w Krakowie oraz wyrzucenie przez kandydata KO wieloletniego prezydenta Torunia oraz podobne zwycięstwa w wielu innych miastach i miasteczkach powodują, że formacja Donalda Tuska objęła władzę samorządową na taką skalę, jakiej nie udało się od 1989 roku osiągnąć nikomu” – ocenił.

Roman Giertych dodał, że „jeśli porównamy budżety wszystkich samorządów rządzonych od dzisiaj przez KO z tymi rządzonymi przez inne partie razem wzięte to wynik jest mniej więcej 90:10”. „To jest właśnie skala zwycięstwa Donalda Tuska” – podkreślił.

Wybory samorządowe. Roman Giertych zakpił z Jarosława Kaczyńskiego

Przy okazji poseł KO postanowił wbić szpilę Jarosławowi Kaczyńskiemu. W tym celu posłużył się wynikami II tury wyborów samorządowych w Zakopanem. W zimowej stolicy Tatr doszło do małej politycznej rewolucji. Dotychczasowy burmistrz Leszek Dorula postanowił nie ubiegać się o kolejną kadencję, udzielając poparcia swojej dotychczasowej zastępczyni Agnieszce Nowak-Gąsienicy, która startowała z poparciem PiS. Jej rywalem był kandydat niezależny Łukasz Filipowicz.

– Kampania wyborcza była dla mnie ciężka. W ostatnich dniach stawała się już brudna. Wytrwaliśmy i teraz wraz ze swoimi radnymi będziemy mogli wreszcie stworzyć takie Zakopane, o jakim marzymy. Trzeba zmienić Zakopane. Zmienić to, jakim ono faktycznie jest i to, jak jest ono postrzegane na zewnątrz. Wyborcy też tego chcieli, bo inaczej by na mnie nie zagłosowali – mówił polityk po ogłoszeniu wyników głosowania.

„Ale to Jarku, że mimo Zenka i Sylwestra w TVP, nawet Zakopane cię zdradziło to jest smutne. Myślałem, że chociaż oni będą za tobą stali do samego końca” – kpił Roman Giertych komentując rezultat głosowania. Do kolejnego wpisu parlamentarzysta KO dołączył słynny utwór disco polo „Miłość w Zakopanem” autorstwa Sławomira.

„Tym skromnym klipem z Zakopanego (które dzisiaj po latach odeszło od ciebie) chciałbym Jarku uświetnić twój dzisiejszy sukces. Na czym polega ten sukces? Nikt dzisiaj nie zdobył tylu srebrnych medali co PiS” – ironizował adwokat.

