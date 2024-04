Marianna Schreiber oceniła Tuska. Ta diagnoza może zaskoczyć

22 kwietnia premier Donald Tusk obchodzi urodziny. Przy tej okazji głos zabrała Marianna Schreiber, aktywistka, żołnierka i małżonka byłego ministra w rządzie PiS (para ostatnio rozstała się). Schreiber wypowiedziała się o Tusku pozytywnie.

Marianna Schreiber o Tusku. „Chciałabym życzyć trafnych decyzji”

„Jakbyśmy go nie oceniali, na pewno odcisnął trwałe piętno na polską rzeczywistość. Mimo, że w wielu aspektach się z nim nie zgadzam, wyznaję inne poglądy – to uważam, że jako Premiera, powinno się go szanować, chociażby dlatego, że reprezentuje Polskę na granicą. Z okazji jego urodzin, chciałabym życzyć przede wszystkim zdrowia, większego dystansu do samego siebie oraz podejmowania trafnych decyzji. PS jakbyście chcieli mieć profesjonalnego grafika to służę pomocą” – napisała i zażartowała z fotomontażu zamieszczonego na X.

To znacząca zmiana tonu Schreiber wobec premiera i byłego szefa Rady Europejskiej z KO. Jeszcze przed wygraną tej partii w wyborach parlamentarnych ostro krytykowała go za wypowiedź o wyborcach PiS, tych „którzy chleją, biją swoje dzieci oraz kobiety i pracą się nie zhańbili od wielu lat”. „Co to ma być? Pan właśnie okropnie obraził moją mamę, która (mówię otwarcie), głosuje na PiS. Jak można wrzucać do jednego worka patologię z uczciwymi wyborcami przeciwników politycznych – patriotami?” – pisała.

Mimo to postanowiła wziąć udział w marszu 4 czerwca, który mobilizował wyborców Koalicji Obywatelskiej przed wyborami parlamentarnymi w ubiegłym roku.

„Mimo pewnych wątpliwości, ruszyłam właśnie do Warszawy. Jestem w opozycji do wielu procesów wobec obecnej klasy politycznej, oraz tej wiecznej kłótni w Polskim Parlamencie. Nie mam problemu żeby wypić herbatę na Orlenie, bo nie ma to dla mnie znaczenia, gdzie ją kupię” – oświadczyła, pozując na zdjęciu z kubkiem na stacji Orlenu.

Schreiber swego czasu próbowała sił w polityce, ale jej projekt Mam Dość szybko upadł ze względu na wzajemne nieporozumienia członków nowej partii. „Zarząd partii oraz przyszli zdeklarowani jej członkowie nie utożsamiają się z działaniami pani Marianny Schreiber” – poinformował 17 sierpnia 2023 r. zarząd ugrupowania, które założyła Schreiber.

Czytaj też:

Marianna Schreiber zmieni profesję? Otrzymała nową propozycjęCzytaj też:

Marianna Schreiber została zaatakowana przez doradcę jej męża. „Totalny brak klasy”