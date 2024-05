Tak zmieniła się Polska od przystąpienia do UE. KPRM podała liczby

Dziś mija 20. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wydała komunikat, w którym podkreśla, że wydarzenie to stanowi gwarancję bezpieczeństwa i przynależności do zachodniego świata. Przypomniano w tym kontekście o nadchodzących wyborach. 9 czerwca odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego, które – jak przekonuje KPRM – będą jednymi z najważniejszych w historii Polski.

20 lat Polski w UE. „Staliśmy się Europą w pełnym tego słowa znaczeniu”

– Staliśmy się Europą w pełnym tego słowa znaczeniu. Nie mówię tu o geografii – mówię o polskim bezpieczeństwie, mówię o tym, że Polkom i Polakom żyje się z roku na rok coraz lepiej, mimo różnych zakrętów. Mówię o tych podstawowych wartościach, czyli o wolności, godności człowieka, o rządach prawa. To jest Europa – mówił premier Donald Tusk.

W jednym z ostatnich wystąpień szef polskiego rządu podkreślał, że „Polska stała się sercem Europy, a od 15 października cały świat patrzy na nas z dumą i czasami zazdrością, że udało się potwierdzić, że Zachód jest tutaj”.

W komunikacie wskazano, że członkostwo w Unii Europejskiej to zdecydowany wzrost naszego bezpieczeństwa, które ma wiele wymiarów. „To kwestie militarne, ale także aspekty energetyczne, żywnościowe i ekonomiczne. Jest to szczególne ważne, kiedy za naszą wschodnią granicą toczy się wojna wywołana rosyjską agresją” – czytamy.

„Unia Europejska musi być przygotowana na każdy scenariusz”

Przypomniano także to, o czym wielokrotnie mówił minister obrony narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz, odnosząc się do kwestii bezpieczeństwa tłumaczył, że sytuacja jest poważna, a Unia Europejska musi być przygotowana na każdy scenariusz. Jako Europejczycy powinniśmy uświadomić sobie, że lata pokoju nie zostały dane nam raz na zawsze.

– Świat naprawdę stanął na krawędzi. Role są rozpisane i wiadomo, co jest czarne, co jest białe. Będziemy nad tym pracowali także w Unii Europejskiej, aby skorygować paradygmat europejski, który zakładał, że nie będzie wojny i że jesteśmy pod bezpiecznym parasolem Stanów Zjednoczonych – przekonuje także europejskich Donald Tusk.

„Unia Europejska stała się dla nas codziennością i trudno wyobrazić sobie Polskę bez inwestycji, które odmieniły naszą rzeczywistość przez ostatnie 20 lat. To wyremontowana droga w okolicy, nowy pociąg, którym dojeżdżamy do pracy czy lepsze warunki do nauki dla dzieci. Było to możliwe dzięki środkom unijnym. Po odjęciu naszych składek do UE, do Polski wpłynęło ponad 163 mld euro, czyli około 700 mld zł” – wylicza kancelaria premiera.

Od 2003 r. do 2022 r. skumulowany PKB Polski wzrósł ponad dwukrotnie

Przypomniano również, że nasz kraj otrzymał ostatnio największy jednorazowy przelew w historii członkostwa w UE – 27 mld zł. Rząd planuje zainwestować pieniądze m.in. w dostęp do szybkiego internetu, zwiększenie bezpieczeństwa transportu czy nowe miejsca w żłobkach. Łącznie do naszego kraju wpłynie 137 mld euro ze środków unijnych, czyli ok. 600 mld zł.

Zwrócono także uwagę na zmiany, jakie przeszła polska gospodarka. Przedstawiono w związku z tym konkretne dane. Od 2003 r. do 2022 r. skumulowany PKB Polski wzrósł ponad dwukrotnie (o 109%). Natomiast nominalny PKB wzrósł z 206 mld euro do 751 mld euro, a PKB per capita z 5 400 euro w 2004 r. do 19 920 euro w 2023 r.

„Odnotowaliśmy także prawie sześciokrotny wzrost eksportu towarów – z 60 mld euro do 350 mld euro. Nasze bezrobocie jest jednym z najniższych w UE. Na przestrzeni lat spadło z 19% do 3%. Systematycznie zmniejszamy też lukę dochodową między Polską a Europą Zachodnią. Pod względem PKB per capita według parytetu siły nabywczej w 2022 r. Polska wyprzedziła Grecję i Portugalię” – czytamy w komunikacie.

Jak podkreślono, członkostwo w Unii Europejskiej to także większe zaufanie ze strony zagranicznych inwestorów. Do końca 2022 r. łączna wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce wyniosła 251,6 mld euro, z czego 86% przypadało na kraje UE.

„W latach 1993-2003 średni roczny napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych wynosił 4 mld euro. Liczba ta wzrosła blisko czterokrotnie – do 15 mld euro w latach 2004-2022. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne przyczyniły się m.in. do wzrostu zatrudnienia, wydajności pracy i handlu zagranicznego Polski” – podano.

