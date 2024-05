Andrzej Duda wysłał list do Donalda Tuska. Znane szczegóły

Andrzej Duda wysłał list do Donalda Tuska. „Aby nadać istotne polityczne znaczenie polskiej prezydencji, którą będziemy sprawować w Radzie Unii Europejskiej w pierwszym półroczu 2025 roku, powinny odbyć się dwa Szczyty: UE – Stany Zjednoczone oraz Unia Europejska – Ukraina” – podkreślił na starcie prezydent.

List Andrzeja Dudy do Donalda Tuska ws. organizacji szczytów UE – USA i UE – Ukraina

„Zacieśnianie relacji transatlantyckich stanowi istotny filar europejskiego bezpieczeństwa militarnego i energetycznego, a także rozwoju gospodarczego. Naszym celem jest realizacja postulatu: więcej Stanów Zjednoczonych w Europie, więcej Unii Europejskiej w Stanach Zjednoczonych” – kontynuował w piśmie Duda.

„W trakcie naszej prezydencji przypadnie także trzecia rocznica rozpoczęcia pełnoskalowej rosyjskiej agresji na Ukrainę. Zwołanie wówczas Szczytu UE – Ukraina będzie dobrą okazją do debaty na temat rozszerzenia Unii Europejskiej o Ukrainę oraz jej odbudowy po wojnie. Jestem przekonany, że zorganizowanie przez Polskę tych dwóch wydarzeń będzie kluczowe dla realizacji priorytetów naszej prezydencji” – podsumowała list głowa państwa.

Niedoszłe spotkanie głowy państwa z premierem. Prezydencki minister przekazał wiadomość

Szczegóły przedstawiał na briefingu prasowym minister Dudy. Wojciech Kolarski zaznaczył, że „drzwi Pałacu Prezydenckiego jak zawsze są otwarte”. Sekretarz stanu w KPRP ubolewał, że premier „w sprawach polskiej prezydencji, bezpieczeństwa Polski – nie znalazł wczoraj czasu na spotkanie z Dudą; chociaż sam zabiegał, aby do takiego spotkania doszło”.

Kolarski żałował, bo jak zauważył, Tusk znalazł chwilę na inne aktywności. Prezydencki minister podsumował, że jeśli premier nie zmienił zdania, to wciąż może dojść do spotkania z Dudą. Kolarski zakończył, że teraz to po stronie otoczenia szefa rządu jest inicjatywa, aby do doszło do rozmowy z głową państwa.

Czytaj też:

Tajemniczy wpis Donalda Tuska. Wystarczyło jedno zdanieCzytaj też:

To on ma „klucz do Kaczyńskiego”? „Jest na mnie pogniewany, nazwał mnie Urbanem”