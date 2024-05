Wtedy NATO zainterweniuje. „Czerwona linia” dotyczy m.in. Polski

Dziennikarze włoskiej gazety „La Repubblica” ustalili, że kraje Sojuszu Północnoatlantyckiego, „w poufnej formie i bez oficjalnych komunikatów”, wyznaczyły co najmniej dwie „czerwone linie”. Ich przekroczenie przez Rosję może skutkować bezpośrednią interwencją NATO w wojnie w Ukrainie.

Kilka dni wcześniej Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego wydała oficjalny komunikat, w którym poinformowano o szkodliwym działaniu na terenie sojuszu. Chodzi m.in. o sabotaż, akty przemocy i zakłócenia cybernetyczne. Choć nie wynika to bezpośrednio z ostrzeżenia, w ostatnim czasie BIS – czeska Informacyjna Służba Bezpieczeństwa – zdemaskowała „finansowaną przez Rosję sieć wpływu”. Działania dwóch osób i jednej z firm wymierzone były m.in. w Polskę.

NATO bierze pod uwagę inwazję na Polskę?

NATO ocenia, że niektóre incydenty są częścią nasilającej się kampanii działań, które Rosja nadal prowadzi w całym obszarze euroatlantyckim, w tym na terytorium Sojuszu i za pośrednictwem agentów. Okazuje się jednak, że NATO nie poprzestało na słowach i poszło o krok dalej, na co wskazują ustalenia włoskiej gazety.

„La Repubblica” tłumaczył, że pierwsza „czerwona linia” dotyczy ewentualnej sytuacji, w której Rosji uda się przełamać linię obrony Ukrainy na północnym zachodzie i do konfliktu dołączy trzecie państwo – Białoruś. Druga „czerwona linia” to potencjalna prowokacja wojskowa ze strony Rosji wymierzona w kraje bałtyckie, Polskę lub Mołdawię. Może to obejmować zarówno uderzenia militarne mające na celu sprawdzenie reakcji Zachodu, jak i niekoniecznie pełnoskalowe inwazje na te kraje.

Dziennik zapewnia jednak, że NATO nie posiada żadnych operacyjnych planów przewidujących wysłanie wojsk do strefy walk i zwraca uwagę, że jest to pierwszy raz od początku pełnoskalowej wojny w Ukrainie, kiedy to NATO wyznacza takie „czerwone linie”.

Czym jest NATO Response Force?

„Okres wyborczy w Europie i Stanach Zjednoczonych może skłonić Kreml do myślenia, że NATO jest rozproszone. Sojusz nie byłby jednak skłonny tolerować takiej agresji” – pisze włoska gazeta i wspomina, że wzdłuż wschodniej granicy Europy, NATO może już liczyć na ponad 100 tysięcy żołnierzy, zarówno tych już rozmieszczonych, jak i tych, którzy w ciągu kilku dni mogą zostać zmobilizowani w ramach operacji NATO Response Force (NRF).

NRF to siły szybkiego reagowania NATO. Jest to pozostające w pełnej gotowości i technologicznie zaawansowana wielonarodowa jednostka wojskowa, złożona z wojsk lądowych, sił powietrznych, marynarki wojennej i wojsk specjalnych. Sojusz Północnoatlantycki może szybko wysłać jednostki NATO Response Force w dowolne miejsce, gdzie jest to potrzebne.

