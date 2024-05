Pereira skomentował sprawę Kierwińskiego pokazując wydruk z alkomatu. „Człowiek Bóbr jest trzeźwy”

Marcin Kierwiński zdecydował się na badanie alkomatem po tym, jak zarzucono mu, że w Dniu Strażaka przemawiał pod wpływem alkoholu. W mediach społecznościowych zamieścił wydruk, który wskazywał zerowe stężenie. To nie zniechęciło polityków prawej strony sceny politycznej i komentatorów znanych z sympatii do Zjednoczonej Prawicy. Dlatego minister spraw wewnętrznych i administracji zapowiedział pozwy.

„Osoby, które stały i stoją za szkalowaniem mojego dobrego imienia – poniosą prawne konsekwencje tych nienawistnych działań. O kolejnych krokach będę Państwa informował” – przekazał za pośrednictwem platformy X.

Kogo pozwie Kierwiński? Chodzi o zarzucanie mu pijaństwa

„Rzeczpospolita” ustaliła, kto znalazł się na liście polityka Platformy Obywatelskiej. Niewykluczone, że Marcin Kierwiński pozwie Stanisława Tyszkę z Konfederacji, Samuela Pereirę, byłego pracownika TVP oraz Jacka Ozdobę z Suwerennej Polski, a także Jacka Protasiewicza.

Ten ostatni się tego spodziewał po tym, jak wcześniej zdradził kulisy spotkań u premiera, za czasów, gdy był on zastępcą Kierwińskiego. „Jeśli pośród tych osób jestem i ja, to wyślij pozew (adres Twoi ludzie ustalą w minutę). Czekam. Jeśli jednak myślisz o „seryjnych samobójcach”, to odpuść. Pewnie znam ich wszystkich. Oni – znają mnie. Nic z tego nie będzie, poza kolejną wtopą. I już winka w PE nie będzie!” – napisał odwołany niedawno wicewojewoda dolnośląski.

Zaskakujący wpis opublikował także wspomniany Samuel Pereira. „Badanie alkomatem wykonane kilkanaście minut temu. Jak widać na zdjęciu, każdy może z ulicy wejść, a dane wpisać sobie później samemu. Dowolne” – napisał i załączył zdjęcie wydruku, na którym nie ma żadnych danych osobowych badanej osoby .

„W skrócie: na podstawie tak wydanego kwitka można przy pomocy długopisu potwierdzić, że Człowiek Bóbr jest trzeźwy” – dodał w kolejnym wpisie zamieszczając wydruk, gdzie widnieje badany o takim imieniu.

