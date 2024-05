Co czeka rosyjskiego dezertera? Ekspert: Polska może będzie musiała go wydać

Rosyjski dezerter został zatrzymany na terenie Polski. Prof. Mariusz Bidziński w rozmowie z „Wprost” wskazał, jakie konsekwencje mogą spotkać 41-latka. – Rosja dokonała zbrojnej napaści na Ukrainę. A ponieważ ten mężczyzna miał kontrakt z wojskiem, można zakładać, że wiedział, co będzie należało do jego zadań. To, że nagle zmienił zdanie, nie jest już naszym zmartwieniem – mówi radca prawny.

Straż Graniczna opublikowała krótki komunikat, w którym potwierdzono zatrzymanie dezertera z Rosji. „To 41-letni mężczyzna, który nielegalnie przekroczył granicę z Białorusi do Polski. Prowadzone są wobec niego dalsze czynności” – podano. Nie ujawniono daty ani konkretnego miejsca zatrzymania Rosjanina. Rosyjski dezerter zatrzymany w Polsce. Walczył w Ukrainie Czynności, o których mowa w oświadczeniu SG, mają charakter m.in. administracyjny. – To tyle, co możemy w tym momencie przekazać – poinformował w rozmowie z „Wprost” Andrzej Juźwiak, rzecznik prasowy Komendy Głównej Straży Granicznej. Jak dodał, jeżeli pojawią się nowe okoliczności, zostaną wydane kolejne komunikaty. Z nieoficjalnych informacji, udostępnionych przez RMF FM, wynika, że rosyjski żołnierz był ubrany po cywilnemu, nie miał broni. By przedostać się na Zachód, 41-latek miał próbować wykorzystać kanał migracyjny, który został zorganizowany przez reżim Łukaszenki. W medialnych doniesieniach pojawiała się również wzmianka, że Rosjanin miał przy sobie dokumenty wojskowe, w tym kontrakt z armią, obejmujący udział w działaniach zbrojnych przeciwko Ukrainie. Rzeczniczka podlaskiego oddziału Straży Granicznej potwierdziła, że zatrzymany Rosjanin walczył na froncie na terenie Ukrainy. Co czeka rosyjskiego dezertera? Ekspert o możliwym rozwoju wydarzeń Prof. Mariusz Bidziński, radca prawny, w rozmowie z „Wprost” prognozuje, jakie konsekwencje mogą spotkać zatrzymanego obywatela Rosji. – W sytuacji, gdy mamy do czynienia z nielegalnym przekroczeniem granicy, bez uprawniających do tego dokumentów, możemy mówić o konkretnych konsekwencjach. Kodeks karny reguluje odpowiedzialność osób, które w sposób niezgodny z prawem przemieszczają się między krajami – mówi ekspert. – W grę może wchodzić kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienie wolności do dwóch lat. W ramach tej ścieżki należy skierować do sądu wniosek o ukaranie konkretnej osoby, a sąd dokona weryfikacji sprawy i orzeknie, jaka kara jest zasadna – dodaje nasz rozmówca. Rosjanin miał misję szpiegowską, czy uciekał przed wojną? Mnożą się teorie Niewiadomą pozostaje, jakie były motywacje Rosjanina, a także czy Polska stanowiła cel na jego trasie, czy miała być jedynie przystankiem w dalszej drodze na Zachód. Pod znakiem zapytania stoi również, czy 41-latek uciekał przed rozkazami Władimira Putina, czy miał do wykonania jakąś misję szpiegowską. Wszelkie okoliczności będą wyjaśniać polskie służby.