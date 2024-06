Daniel Obajtek stawi się w prokuraturze? „Trzy gigantyczne śledztwa”

O wezwaniu byłego prezesa PKN Orlen poinformował w niedzielę Polsat News przewodniczący komisji ds. afery wizowej.

— Na jutro (3 czerwca – red.) Daniel Obajtek został wezwany do prokuratury. To samo, co robi z wezwaniami komisji śledczej, tak samo zachowuje się w odniesieniu do działań prokuratury, która prowadzi trzy gigantyczne śledztwa w jego sprawie — powiedział poseł KO Michał Szczerba.

Daniel Obajtek nie stawił się na posiedzeniu komisji śledczej

W ubiegły wtorek sejmowa komisja śledcza ds. tzw. afery wizowej planowała przesłuchać byłego prezesa Orlenu. Daniel Obajtek oświadczył jednak, że nie dopełniono formalności – nie doręczono mu wezwania.

— Zrobimy wszystko, żeby Daniel Obajtek został skutecznie wezwany na posiedzenie komisji śledczej — zapewnił Michał Szczerba. Jak mówił, policja próbowała wręczyć wezwanie, ale były prezes PKN Orlen żadnego formalnie nie odebrał. – Nie mniej komisja przyjmuje, że Obajtek przyjął doręczenie. Osobiście to potwierdził w mediach społecznościowych wpisem skierowanym do komisji. Wynika z niego jednoznacznie, że wie o wezwaniu – zaznaczył polityk.

30 kwietnia prokurator Krajowy Dariusz Korneluk mówił o postępowaniach karnych dotyczących Orlenu.

– Na chwilę obecną jeśli chodzi o Orlen, prowadzone są trzy główne największe postępowania. To fuzja Orlenu z Lotosem, a także wyrażenie zgody 22 sierpnia 2022 roku na sprzedaż 30 procent udziału w Rafinerii Gdańskiej dla podmiotu o nazwie Saudi Aramco. W tej sprawie szkoda dzisiaj, to szkoda majątkowa w wielkich rozmiarach, wynosząca cztery miliardy złotych – mówił Korneluk.

Prokurator krajowy kontynuował, że „drugie bardzo poważne, duże postępowanie to kwestia zaniżonych cen paliw na rynku hurtowym, jak i detalicznym jesienią ubiegłego roku, co mogłoby mieć związek z wyborami parlamentarnymi”.

Czytaj też:

Obajtek o „tajnym garażu”, pokazał dokumenty. „Nielegalne jest działanie prokuratury”Czytaj też:

Orlen płacił za luksusowy apartament Obajtka. Czynsz: ponad 17 tys. zł