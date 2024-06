Jarosław Kaczyński nie pojawi się na komisji. „Fizycznie niemożliwe”

Michał Szczerba poinformował w mediach społecznościowych o środowych planach komisji śledczej ds. afery wizowej. O godz. 10.00 miał pojawić się Jarosław Kaczyński, a pięć godzin później przesłuchany miał zostać Daniel Obajtek. „Pół roku przygotowaliśmy się do tego posiedzenia. Pełna gotowość!” – napisał polityk Koalicji Obywatelskiej.

Wcześniej Rafał Bochenek ujawnił, że złożony został wniosek o zmianę terminu przesłuchania prezesa PiS. Rzecznik partii wyjaśniał, że powodem jest trwająca kampania wyborcza oraz zaplanowane wcześniej wydarzenia. Bochenek ujawnił, że Kaczyński jest gotów stawić się na wezwanie w każdym dogodnym dla komisji terminie, po zakończeniu kampanii po 12 czerwca.

Jarosław Kaczyński pojechał do Brukseli na protest rolników

Szczerba poinformował jednak, że wniosek nie został uwzględniony. Sam Jarosław Kaczyński udał się do Brukseli, aby wziąć udział w międzynarodowym proteście rolników. Jak podała WP, lider Zjednoczonej Prawicy wybrał się tam samochodem, a nie samolotem, bo „nie lubi latać”. Szczerba zapowiedział, że jeśli Kaczyński nie pojawi się przed komisją, „będzie co najmniej nasz wniosek do sądu o ukaranie”. Rozważana ma być także kwestia zatrzymania i doprowadzenia.

Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości zwracając się do polityka KO zaznaczył, że „szykany wobec lidera opozycji na nic się zdadzą”. „Jarosław Kaczyński nie ma nic do ukrycia, a kwestia przesunięcia terminu przesłuchania wynika z ustawowego prawa, jakie przysługuje osobom wzywanym na komisje. Dzisiaj już jest jasne, że prawo nie ma dla Was żadnego znaczenia... i nie o prawdę Wam tutaj chodzi” – napisał Bochenek.

Rafał Bochenek o planach prezesa PiS. Wspomniał o „ryzyku”

„W związku z tym, że pan premier Jarosław Kaczyński jest w drodze powrotnej z protestu rolników w Brukseli przeciwko Waszej, szkodliwej polityce Zielonego Ładu, udział PJK w dzisiejszej komisji fizycznie nie jest możliwy. Co do piątku, jeśli podejmuje Pan takie ryzyko, p. premier będzie na posiedzeniu... ale proszę się przygotować, bo Polacy chcieliby poznać prawdę nt.: Wizy Szczerby” – podsumował rzecznik PiS.

