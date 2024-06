Kłótnia pomiędzy Beatą Szydło i politykiem Konfederacji przeniosła się do sieci. „Bezczelnie kłamie”

Konrad Berkowicz podczas debaty w TVP przed wyborami do europarlamentu zarzucił PiS, że wprowadził w UE Zielony Ład. Beata Szydło tłumaczyła mu, że zrobiła to „koleżanka” Donalda Tuska. Polityk Konfederacji wrócił do dyskusji w mediach społecznościowych.

W środę 5 czerwca TVP zorganizowała debatę przed wyborami do europarlamentu z udziałem przedstawicieli siedmiu ogólnopolskich komitetów. Pierwszy pytanie dotyczyło gospodarki. Chodziło o to, czy UE powinna być unią socjalną i czy powinno się wprowadzić minimalny poziom świadczeń socjalnych gwarantowanych w całej Europie. – Wielkim sukcesem pierwszych miesięcy naszych rządów było odblokowanie po dwóch latach olbrzymich środków finansowych właśnie dla polskiej gospodarki – powiedział na wstępie Borys Budka. Polityk KO dodał, że „niestety przez ostatnie dwa lata te pieniądze było blokowane przez naszych poprzedników”. Wybory do europarlamentu. Konrad Berkowicz oskarżył PiS o wprowadzenie w UE Zielonego Ładu – Absolutnie nie. To przez socjalizm gospodarka UE, która jeszcze 15 lat temu była o osiem proc. wyższa niż gospodarka USA, dziś jest 22 proc. mniejsza – rozpoczął Konrad Berkowicz. Stwierdził, że to właśnie przez socjalizm Francja, Włochy oraz Hiszpania są biedniejsze niż 15 lat wcześniej i „to samo czeka Polskę, jeśli nie zatrzymamy Zielonego Ładu, który w UE wprowadził PiS”. – Europosłowie PiS-u, podobnie jak wszyscy pozostali europosłowie poza Konfederacją, głosowali za Ursulą von der Leyen po tym, jak zapowiedziała realizację Zielonego Ładu. A później PiS, kiedy rządziło, wprowadziło dwie ustawy: jedną, która realizuje dyrektywę budynkową, a drugą, która realizuje dyrektywę o zakazie samochodów spalinowych – powiedział Berkowicz. Debata w TVP. Borys Budka uderzył w PiS. Szybka riposta Beaty Szydło: Po prostu kłamie – Panu Berkowiczowi chcę wytłumaczyć, że to nie komisarz Wojciechowski jest autorem Zielonego Ładu, tylko koleżanka pana Donalda Tuska, pani von der Leyen i w gestii pana Fransa Timmermansa to pozostawało. Wszyscy europosłowie PiS głosowali przeciw. Dyrektywa budynkowa była przyjęta w tym roku, więc to już nie rząd Prawa i Sprawiedliwości, ale Platformy. Natomiast pan Budka po prostu kłamie, bo wie, że KPO było blokowane ze względów politycznych – powiedziała Beata Szydło. „Beata Szydło bezczelnie kłamie. To PiS rękami komisarza Wojciechowskiego wprowadził Zielony Ład, Jarosław Kaczyński jeździł po kraju i mówił, że każdy, kto jest przeciwny Zielonemu Ładowi, stawia się na marginesie. To PiS wybrał Ursulę von der Leyen!” – odpowiedział byłej premier Berkowicz już w mediach społecznościowych. Czytaj też:

