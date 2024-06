Tuż po rozpoczęciu posiedzenia sejmowej komisji śledczej ds. afery wizowej Jarosław Kaczyński stwierdził, że w jego opinii mamy do czynienia z zachwianą proporcją w składzie komisji. W związku z tym prezes PiS wystosował apel o zmianę Awantura na komisji. Kaczyński chciał wyrzucić Szczerbę z posiedzenia. W odpowiedzi Michał Szczerba, szef komisji, wyjaśnił, dlaczego Zbigniew Bogucki oraz Andrzej Śliwka zostali wykluczeni z prac komisji.

Burzliwe obrady komisji. Kaczyński kontra Szczerba

Następnie Jarosław Kaczyński złożył wniosek o wyłącznie z komisji Michała Szczerby. – Pan też uczestniczył w procederze zabiegania o wizy na granicy z Białorusią i w związku z tym nie powinien być pan członkiem tej komisji. Składam wniosek o wyłączenie pana ze składu komisji -powiedział prezes PiS.

Te słowa wyraźnie oburzyły polityka KO. Michał Szczerba tłumaczył, że faktycznie zabiegał o wizy, ale miały być to wizy humanitarne dla członków białoruskiej opozycji, którzy byli represjonowani przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Szef komisji podkreślił, że współpracował w tej kwestii z ówczesnymi polskimi władzami.

Afera wizowa. Tak tłumaczył się poseł KO

– Dla mnie współpraca z rządem Mateusza Morawieckiego była czymś bardzo trudnym, ale podjąłem to ryzyko w interesie RP. Podjąłem się misji wyciągnięcia z białoruskiego więzienia dwóch Polaków. Zrobiłem to nie tylko na prośbę ich rodzin – wyjaśnił dodając, że zachowanie Jarosława Kaczyńskiego to podłość.

– Proszę nie podnosić na mnie głosu. Pan mnie obraził w sposób zupełnie bezpodstawny. Pan tu uprawia swoją autopromocję wyborczą – ripostował były wicepremier.



Ostatecznie wniosek nie został przegłosowany. W czasie głosowania doszło do pomyłki – Maciej Konieczny omyłkowo zagłosował za wykluczeniem posła Szczerby ze składu komisji, za co od razu przeprosił.

Czytaj też:

Kaczyński zaskoczył w Chełmie. Miny zgromadzonych mówią wszystkoCzytaj też:

„Niedyskrecje”: Kłótnia Tuska z Hołownią. Kto odpowiada za wpadkę Kaczyńskiego?