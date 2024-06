Poseł KO straci immunitet? Bodnar wysłał wniosek do Sejmu

24 kwietnia ubiegłego roku lider Nowoczesnej Adam Szłapka potrącił samochodem 16-letnią rowerzystkę. Do wypadku doszło na Saskiej Kępie w Warszawie, a poszkodowana doznała średniego uszczerbku na zdrowiu – urazu głowy i złamania kości nosowych.

Wypadek z udziałem Adama Szłapki. Wniosek został skierowany do Sejmu

W czwartek rzecznik Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak poinformowała, że w toku postępowania przygotowawczego nadzorowanego przez Prokuraturę Rejonową Warszawa-Praga Południe w Warszawie zgromadzono materiał dowodowy uzasadniający dostatecznie podejrzenie popełnienia przez Szłapkę występku z art. 177 par. 1 kodeksu karnego.

Przepis mówi, że „Kto naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. Wśród dowodów są m.in. opinia sądowo-lekarska oraz biegłego specjalisty z zakresu techniki samochodowej i rekonstrukcji wypadków, które uzasadniają podejrzenie, że poseł „nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa”. Rowerzystka doznała obrażeń ciała powodujących naruszenie czynności jej ciała na okres powyżej 7 dni.

Prokurator generalny Adam Bodnar przekazał do Sejmu wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie Adama Szłapki do odpowiedzialności karnej. W rozmowie z PAP poseł powiedział, że marszałek Sejmu Szymon Hołownia musi zbadać wniosek formalnie i wysłać do niego pismo z pytaniem, czy zrzeknie się immunitetu. Szłapka zapewnił, że tak się stanie, gdy tylko je otrzyma.

Pociągnięcie posła na Sejm RP do odpowiedzialności karnej jest możliwe po uprzednim uzyskaniu zgody Sejmu RP (na podstawie art. 7b ust. 1 i 4 ustawy o wykonywaniu mandatu posła lub senatora).

