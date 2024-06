Dramatyczna sytuacja finansowa i problemy z alkoholem. Nowy wątek o Tomaszu Szmydcie

Pojawiają się nowe informacje o Tomaszu Szmydcie, który jest podejrzany o działalność na rzecz białoruskiego wywiadu. Były polski sędzia według jego oświadczenia majątkowego z 2022 r. zarabiał prawie 24,5 tysiąca złotych brutto, ale nie miał żadnych oszczędności, mieszkania lub domu, innych rzeczy ruchomych o wartości powyżej 10 tys. zł, czy udziału w akcjach lub spółkach. Miał za to do spłacenia w sumie 584 tys. zł kredytów.

Służby potwierdziły, że sytuacja finansowa Szmydta jest dramatyczna – czytamy w „Fakcie”. Były polski sędzią za wynajem mieszkania płacił cztery tys. zł. Po stronie wydatków trzeba również doliczyć alimenty na trójkę dzieci – podała „Gazeta Wyborcza”. Służby tropiące Szmydta ustaliły, że zapożyczał się w parabankach i firmach oferujących tzw. chwilówki, czyli szybkie pożyczki z krótkim terminem spłaty i bardzo wysokim oprocentowaniem.

Były polski sędzia miał mieć również problemy z alkoholem. – Aspekty finansowe są podstawą pracy każdego wywiadu i werbowania ludzi – co do tego nie ma wątpliwości. Nawet jeśli werbowany zapewnia, że chce pracować na rzecz obcej agentury dla wolności, obalenia reżimu, dla demokracji, to i tak dostaje pieniądze po to, aby go mocniej związać – komentował emerytowany pułkownik i były oficer wywiadu Vincent V. Severski.

Szmydt po raz pierwszy do Mińska miał wyjechać między 7 a 10 czerwca 2023 roku. Kolejne dwie podróże odbył przed Bożym Narodzeniem do Turcji. Według służb te wyjazdy mogły służyć werbunkowi, a nie były czysto turystyczne. Były polski sędzia w Stambule miał spotkać się z łącznikiem z białoruskiego wywiadu.

