Kulisy powyborczych rozliczeń w PiS. „Kaczyński wściekły na ludzi Morawieckiego za dobre wyniki”

Wybory do Parlamentu Europejskiego pokazały, że Jarosław Kaczyński, wpisując na pierwsze miejsca na listach polityków zgranych, zapomnianych przez pięć lat pracy w Europarlamencie, rozminął się z oczekiwaniami wyborców. Czy wobec tego w kierownictwie PiS można się spodziewać refleksji?

Pytany przez nas polityk Zjednoczonej Prawicy, czy politycy z dobrymi wynikami mogą dostać awans w partii na szefów regionów, wybuchnął śmiechem.

– Politycy, którzy zdobyli dobre wyniki, przeskakując na listach wyborczych jedynki, są dziś na cenzurowanym u prezesa. Mieli pracować na listę, ale nie zdobywać mandaty. Kaczyński jest wściekły na ludzi Morawieckiego za dobre wyniki – ocenia.

Otoczenie Morawieckiego bardzo tego chce. Uważają, że to wzmocni go to na tyle, by został partyjnym liderem.