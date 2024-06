Zagadkowa śmierć 19-latki. Śledczy winią „narkotyk zombie”

Radio ZET poinformowało w tym tygodniu, że śledczy ustalili przyczynę śmierci 19-letniej dziewczyny, której ciało znaleziono w jednym z mieszkań w Poznaniu w listopadzie ubiegłego roku. Opinie toksykologiczne doprowadziły do wniosku, że u nastolatki doszło do zatrzymania oddechu i krążenia wskutek zażycia syntetycznych opioidów. Jest to działanie charakterystyczne dla fentanylu – bardzo silnego środka przeciwbólowego, który prowadzi do uzależnienia.

Fentanyl w Poznaniu. „Zwalnia napęd oddechowy”

– Jeżeli go przedawkujemy, to senność i spowolnienie organizmu jest tak głębokie, że zwalnia napęd oddechowy w naszym ciele –wyjaśnił doktor Eryk Matuszkiewicz, toksykolog ze Szpitala Miejskiego imienia Franciszka Raszei w Poznaniu.

O fentanylu zrobiło się głośno po tym, jak zaczął zbierać śmiertelne żniwo w USA. Poruszenie w sieci wywołały zdjęcia i filmy z amerykańskich ulic, na których widać ludzi, „zamrożonych” w nienaturalnych pozycjach ciała, przez co nazywano ich „zombie”. Podobną sytuację zaobserwowano ostatnio w Poznaniu.

Młodszy inspektor Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji, powiedział, że funkcjonariusze chcą ustalić, od kogo 19-latka kupiła fentanyl. –Poza zgonem 19-latki z Poznania nie było ostatnio podobnej sytuacji. Monitorujemy sytuację na bieżąco, ale traktujemy zjawisko przyjmowania fentanylu jako marginalne w kontekście handlu narkotykami, który wciąż odbywa się na dużą skalę –zaznaczył.

Za „efekt zombie” widoczny na ulicach amerykańskich miast odpowiada prawdopodobnie fentanyl połączony z dodatkowymi substancjami, takimi jak ksylazyna. To właśnie połączenie ksylazyny (nieopioidowego leku przeciwbólowego, stosowanego u bydła, psów, kotów czy ptaków) z fentanylem prowadzi do spowolnienia oddechu, niszczenia tkanek i powstawania ran.

