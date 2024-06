Fentanyl w Polsce. Policja monitoruje sytuację, a MZ zapowiada działania

Polska policja opublikowała komunikat, w którym zwrócono uwagę na problem zwalczania przestępczości narkotykowej. KGP przygląda się sprawie używania syntetycznego opioidu, znanego pod nazwą fentanyl.

„Od stycznia 2022 r. do połowy kwietnia 2024 r. zabezpieczono dokładnie 252,2 g tej substancji i jej pochodnych. Dla porównania w całym ubiegłym roku policjanci zabezpieczyli w naszym kraju około 21 ton środków odurzających, a tylko przez 5 miesięcy tego roku było to 17,5 tony” – przekazano.

W sprawie działa także Ministerstwo Zdrowia. Szefowa tego resortu przekazała Polsat News, że poleciła dyrektorowi Centrum e-zdrowia wdrożenie stałego monitoringu wystawiania i realizacji recept na opioidy. Izabela Leszczyna wyjaśniła, że dzięki obserwowaniu trendów, będzie można wykryć nieprawidłowości i zawiadomić organy ścigania.

Czym jest fentanyl?

Policja podkreśla, że w Polsce nie stwierdzono dotychczas przypadków wytwarzania fentanylu ani nie skonfiskowano prekursorów wykorzystywanych do jego produkcji. Fentanyl i jego pochodne, zabezpieczane przez policję, występują w różnych postaciach m.in. w kryształach i proszkach. Fentanyl jest także składnikiem recepturowanych leków przeciwbólowych w formie plastrów czy ampułek do wstrzykiwań.

Najczęściej do nielegalnego obrotu leków zawierających fentanyl i jego pochodne dochodzi poprzez: poświadczenie nieprawdy przez osoby uprawnione do wystawiania recept i ich realizację przez osoby nieuprawnione, podrabianie recept czy kradzież leków (np. z karetki pogotowia, aptek, ośrodków zdrowia). Proszek lub tabletki zawierające fentanyl mogą również pochodzić z przemytu i być następnie wprowadzane do nielegalnego obrotu.

W komunikacie wskazano, ze w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy funkcjonariusze prowadzili 20 postępowań przygotowawczych powiązanych z fentanylem. W toku spraw ustalono łącznie 22 podejrzanych.

„Trzeba zaznaczyć, że przypadki zabezpieczenia fentanylu i jego pochodnych oraz liczba prowadzonych w tych sprawach postepowań przygotowawczych stanowi marginalny udział w całości rynku narkotykowego w Polsce. Dla porównania w roku 2023 Policja wszczęła 37 728 postępowań o czyny określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, zaś w od stycznia do maja 2024 r. liczba wszczętych postępowań wyniosła 16 577” – podano.

