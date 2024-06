To koniec pewnej epoki! Abp Jędraszewski złożył rezygnację na ręce papieża

Arcybiskup Marek Jędraszewski poinformował, że 25 kwietnia 2024 roku złożył na ręce papieża Franciszka rezygnację z pełnionego przez ponad siedem lat urzędu Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego. Decyzja została podjęta w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego. 24 lipca arcybiskup Jędraszewski skończy 75 lat.

To koniec pewnej epoki w polskim Kościele. Chodzi o przyszłość abp. Jędraszewskiego

– Ojciec Święty zdecyduje, jak długo tutaj jeszcze przyjdzie mi pracować – przekazał kapłan. Arcybiskup Jędraszewski przekazał tę informację w czasie spotkania z duchownymi. Podczas wydarzenia dziękował proboszczom przechodzącym na emeryturę i wręczał nowe nominacje księżom archidiecezji krakowskiej. – Dziękuję za cały miniony rok pracy, różnego rodzaju zadań. Przed nami nowe zadania – podsumował metropolita krakowski.

W czasie spotkania arcybiskup Marek Jędraszewski nawiązał do beatyfikacji ks. Michała Rapacza i podkreślił, że jest on wzorem, a jednocześnie symbolicznym kierunkowskazem, „by być nieugiętym w głoszeniu prawdy ewangelijnej światu takiemu, jaki jest”. – Wszędzie szedł jako świadek Chrystusa na spotkanie swoich czasów. Wierny aż do końca – podkreślił metropolita krakowski. Arcybiskup Jędraszewski złożył także kapłanom podziękowania za aktywne przeżywanie Kongresu Eucharystycznego w Archidiecezji Krakowskiej oraz organizację uroczystości beatyfikacyjnych ks. Michała Rapacza.

Abp Jędraszewski złożył rezygnację. Spekulacje o miejscu przyszłej rezydencji

Spekulacje dotyczące przejścia arcybiskupa Jędraszewskiego na emeryturę trwają od tygodni. W tym kontekście pojawiają się także doniesienia w sprawie przyszłej rezydencji kapłana. Wśród możliwych lokalizacji wymieniano np. Podhale.

