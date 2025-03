Kto zastąpi abp. Jędraszewskiego? Z Watykanu napływają kolejne nazwiska

Choroba płuc papieża Franciszka jeszcze bardziej opóźniła wybór nowego metropolity krakowskiego. Abp Marek Jędraszewski wiek emerytalny osiągnął jeszcze pod koniec lipca 2024 roku. Od tamtego czasu nie wyłoniono jednak jego następcy.

Kto następcą abp. Jędraszewskiego? Trwa giełda nazwisk

„Wyborcza” twierdzi, że jeszcze na początku marca tego roku mówiono o finiszu tego procesu i niemal gotowej decyzji w sprawie krakowskiego metropolity. Polscy księża przekonywali, że brakuje jedynie podpisu papieża. Nazwisk jednak nie ujawnili.

– To jednak proces objęty kościelną tajemnicą. Nazwisk się nie zdradza. Problemem jest też to, że dopóki papież nie potwierdzi wyboru, wszystko może się zmienić – podkreślał jeden z rozmówców „GW”, duchowny pracujący w Watykanie.

Treno, czyli podsyłaną papieżowi propozycję trzech nazwisk, sporządza się jednak w Polsce. Daje to pole do różnych przecieków, zwłaszcza przy konieczności uzyskania opinii z różnych środowisk, także świeckiego. Jak przekonuje „Wyborcza”, w przypadku Krakowa już kilka razy dochodziło do zwrotów akcji i zmieniały się nazwiska osób branych pod uwagę.

Kraków. Dlaczego tak trudno wybrać nowego metropolitę?

Rozmówcy dziennika tłumaczą, że przeciągający się proces to rezultat walki dwóch kościelnych frakcji. Jedna ma lobbować za bp. Sławomirem Oderem z diecezji gliwickiej. Frakcja przeciwna abp. Jędraszewskiemu forsuje bp. Damiana Muskusa (biskupa pomocniczego) oraz bp. Józefa Guzdka (ordynariusza diecezji białostockiej).

Wymieniano też duchownych, którzy jeszcze nawet nie są biskupami. Wśród nich pojawiali się ks. Robert Wożniak – profesor teologii na Uniwersytecie Papieskim JPII oraz ks. Tomasz Szopa, prezes zarządu Centrum Jana Pawła II. „GW” wspomina też o kard. Konradzie Krajewskim, prefekcie Dykasterii ds. Posługi Miłosierdzia w Watykanie.

Jeszcze innych kandydatów wskazywać mają księża. To bp Wiesław Lechowicz, bp Roman Pindel i bp Zdzisław Błaszczyk. – Watykan nie zdaje sobie sprawy, jak wygląda życie pod butem arcybiskupa Jędraszewskiego i jego żołnierzy. To ciągły strach, czy nie przeniosą, czy nie wyrzucą z pracy, jeśli ktoś wykłada na uczelni – mówił „Wyborczej” anonimowy duchowny z Krakowa.

