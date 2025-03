Papież Franciszek wreszcie wybrał następcę abp. Jędraszewskiego? Możliwy radykalny ruch

Arcybiskup Marek Jędraszewski w lipcu 2024 r. osiągnął wiek emerytalny i zgodnie z procedurą złożył wniosek o dymisję. Pomimo tego, że hierarcha nie ma wysokich notowań u papieża Franciszka, jego następca nie został wybrany. Niektórzy krakowscy duchowni, z którymi rozmawiał Onet, są przekonani, że Ojciec Święty wreszcie znalazł odpowiedniego kandydata. Teraz Watykan ma jedynie czekać na odpowiedni moment, aby to ogłosić.

Kraków. Papież Franciszek wybrał następcę abp. Marka Jędraszewskiego? Księża zabrali głos

Część księży spodziewała się, że może to już nastąpić we wtorek 25 marca, w kościelne Święto Zwiastowania Pańskiego. Tak się jednak nie stało, a jeden z duchownych zwracał uwagę, że tego dnia o godz. 12. abp. Jędraszewski miał wziąć udział w obchodach Dnia Jubileuszowego w sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. A to właśnie o tej godz. nuncjatura zwykła podawać komunikaty o decyzjach personalnych.

„Stałą praktyką jest, iż taki ustępujący metropolita odczytuje ją o tej samej godzinie w pałacu arcybiskupim” – czytamy. Ogłoszenie nowego metropolity krakowskiego ma być jednak bardziej kwestią dni, niż tygodni. Kolejną możliwą datą jest sobota 29 marca. Duchowni zwracają jednak uwagę na to, że następca abpa Jędraszewskiego będzie musiał po nim „posprzątać”.

Następca abp. Jędraszewskiego kwestią dni? Ksiądz tłumaczy zwłokę papieża Franciszka

Zwłoka ws. nowego metropolity krakowskiego ma oznaczać, że potencjalny następca się „wysypał” lub trudno go znaleźć. – Myślę też, że sam proces wyboru się przedłuża, bo nuncjusz i Watykan bardziej wnikliwie sprawdzają kandydatów, żeby nie okazało się, że któryś z nich ma jakieś trupy w szafie – ocenił jeden z księży.

Na giełdzie nazwisk najczęściej wskazywany jest biskup Sławomir Oder, w kuluarach mówi się też, że papież Franciszek może docenić prymasa Polski abpa Wojciecha Polaka. – Mówi się o kilku krakowskich księżach, którzy nie są jeszcze biskupami, ale którzy przede wszystkim mieliby autorytet i potrafiliby zarządzać. Ojcu Świętemu może też chodzić, by był to ktoś spoza hierarchicznego układu, ktoś, kto mógłby myśleć zupełnie inaczej – zaznaczyli rozmówcy Onetu.

Czytaj też:

Abp Jędraszewski zwrócił się do młodzieży. Zadziwiające słowa o PolsceCzytaj też:

Papież mianował nowego metropolitę poznańskiego. Zastąpi abp. Gądeckiego