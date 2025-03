Papież mianował nowego metropolitę poznańskiego. Zastąpi abp. Gądeckiego

Archidiecezja poznańska poinformowała w wydanym komunikacie o mianowaniu biskupa Zbigniewa Zielińskiego na nowego arcybiskupa metropolitę poznańskiego.

Bp Zbigniew Zieliński zastąpi abp. Stanisława Gądeckiego

Poprzedni metropolita poznański, abp. Stanisław Gądecki w październiku minionego roku osiągnął wiek emerytalny, wynoszący w Kościele 75 lat. W decyzji ogłoszonej w środę przez nuncjusza apostolskiego Antonio Guido Filipazziego czytamy, że „Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację arcybiskupa Stanisława Gądeckiego z posługi arcybiskupa metropolity poznańskiego i mianował arcybiskupem metropolitą poznańskim dotychczasowego biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego Zbigniewa Zielińskiego”.

Archidiecezja Poznańska poinformowała też, że „Ojciec Święty Franciszek mianował abp. Stanisława Gądeckiego administratorem apostolskim Archidiecezji Poznańskiej do czasu kanonicznego objęcia diecezji przez nowego biskupa”.

Na razie nie wiadomo, kiedy odbędzie się ingres nowego metropolity poznańskiego. Nie wiadomo też, czy bp Zieliński będzie już przewodniczył uroczystościom beatyfikacyjnym ks. Stanisława Streicha, które są zaplanowane na 24 maja.

Bp Zieliński: To dla mnie niemałe zaskoczenie

Biskup Zbigniew Zieliński został ogłoszony biskupem koszalińsko-kołobrzeskim zaledwie 2 lutego 2023 roku. Dlatego, jak przyznaje w pierwszej wypowiedzi po ogłoszeniu decyzji o mianowaniu go metropolitą poznańskim, nominacja była dla niego dużym zaskoczeniem.

– To, że poszukiwano kandydatów na wakujące diecezje było wszystkim wiadome, ale to, że w taki konkretny sposób personalny to się rozstrzygnie, dla mnie osobiście jest niemałym zaskoczeniem. Trzeba się z tym zmierzyć, przyjąć to z jednej strony jako zadanie, które przez decyzję Ojca Świętego wyznacza Opatrzność, a z drugiej strony są w tym takie bardzo ludzkie elementy – przyznał nowy metropolita poznański w rozmowie z portalem misyjnie.pl. – Ten czas pobytu w diecezji koszeńsko-chłobrzeskiej był i jest ciągle dla mnie czasem przepięknym i z tego powodu, że zostałem wspaniale przyjęty przez biskupa Edwarda, wprowadzony w swoje obowiązki, ale też i ze względu na bardzo dobrą współpracę zarówno z duchowieństwem, osobami konsekrowanymi, świeckimi. Po ludzku taka zmiana jest bardzo trudna, ale tak jak w wypadku księży, którzy zmieniają parafię, placówki, tak jest również i w wypadku biskupów. To jest wpisane w naszą posługę, że bywa tak, że na naszej życiowej wędrówce posługiwania biskupiego są różne diecezje, różne placówki i teraz będę musiał sam z taką drogą się zmierzyć – dodał

Bp Zieliński został też zapytany o swoje pierwsze emocje. – Pierwsze emocje sprawiają, że próbuję się znaleźć w tej nowej rzeczywistości, ale na pewno dają o sobie znać przede wszystkim uczucie wdzięczności wobec tych wszystkich, z którymi dotąd posługiwałem. Doświadczenie żywego Kościoła, Kościoła ewangelicznego i ewangelizującego to wielka przygoda i to jest coś, co zabieram ze sobą jako bardzo ubogacające doświadczenie na dalszą drogę, na dalsze posługiwanie – przyznał hierarcha. – Noszę w sercu ogromną wdzięczność za ten czas wspólnej posługi i jest to coś, co z pewnością na trwałe zapisuje się w moim sercu i pamięci – dodał.

Przewodniczący KEP: Zapewniam o wsparciu modlitewnym biskupów

Gratulacje nowemu metropolicie złożył już przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda SAC.

„Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie Zbigniewie, z radością przyjąłem komunikat Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej informujący, że Ojciec Święty Franciszek mianował Ekscelencję Arcybiskupem Metropolitą Poznańskim. W Uroczystość św. Józefa otrzymuje Ksiądz Arcybiskup zadanie, by stanąć na czele jednej z najstarszych polskich diecezji. Patron tego dnia staje się więc nauczycielem, jak prowadzić wspólnotę Kościoła w Poznaniu” – czytamy w opublikowanym przez przewodniczącego KEP liście.

„W imieniu Konferencji Episkopatu Polski składam serdeczne gratulacje i zapewniam o wsparciu modlitewnym wszystkich biskupów. Niech święci Piotr i Paweł, patronujący prastarej Katedrze Poznańskiej, wypraszają nowemu Metropolicie i całemu Kościołowi Poznańskiemu obfite Boże błogosławieństwo. Księże Arcybiskupie Zbigniewie, proszę przyjąć wyrazy szacunku i braterskich pozdrowień w Chrystusie” – dodał abp Wojda.

Kim jest bp Zbigniew Zieliński?

Biskup Zbigniew Jan Zieliński urodził się 14 stycznia 1965 r. w Gdańsku. Święcenia kapłańskie przyjął 18 maja 1991 r. w bazylice Mariackiej z rąk biskupa Tadeusza Gocłowskiego. Pracował jako wikariusz w gdańskich parafiach, był kapelanem Zakładu Karnego w Gdańsku-Przeróbce i pełnił funkcję dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej. Współpracował z TVP Gdańsk i Radiem Plus oraz uczestniczył w organizacji pielgrzymki Jana Pawła II w 1999 r. W latach 2004-2007 był proboszczem parafii św. Michała Archanioła w Sopocie, a w roku 2007 został dziekanem Dekanatu Sopot.

Zdobył doktorat na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i wykładał w Gdańskim Seminarium Duchownym oraz na Uniwersytecie Gdańskim. 27 października 2014 roku został mianowany proboszczem konkatedralnej bazyliki Mariackiej i parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Gdańsku. W 2015 r. papież Franciszek mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej

Święcenia biskupie otrzymał 24 października 2015 roku w bazylice archikatedralnej pw. Trójcy Świętej w Gdańsku-Oliwie. Udzielił mu ich Sławoj Leszek Głódź arcybiskup metropolita gdański w asyście arcybiskupa Celestino Migliore nuncjusza apostolskiego w Polsce i Tadeusza Gocłowskiego arcybiskupa seniora gdańskiego. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa „Ut unum sint” (Aby byli jedno).

W 2022 r. papież mianował go biskupem koadiutorem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Po przejściu biskupa Edwarda Dajczaka na emeryturę w 2023 r. objął urząd biskupa diecezjalnego.

