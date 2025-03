Kardynał nagle odmłodniał. Będzie mógł przez to wybierać nowego papieża

Papież Franciszek w połowie lutego trafił do Kliniki Gemelli. Z powodu stanu zdrowia Ojca Świętego w niektórych kręgach pojawiła się nieśmiała dyskusja, że obecna głowa Kościoła katolickiego może pójść w ślady swojego poprzednika Benedykta XVI, który podjął decyzję o rezygnacji. Gdyby trzeba było zwołać konklawe, to zgodnie ze stanem na 1 marca mogłoby w nim uczestniczyć 137 kardynałów- elektorów. Prawo to przysługuje kardynałom, którzy nie ukończyli 80 lat.

Kardynał Nakellentuba Philippe Ouedraogo będzie mógł wziąć udział w konklawe i wybrać papieża

Wątpliwości pojawiają się jednak przy kard. Nakellentuba Philippe Ouedraogo. W przypadku duchownego z Burkina Faso funkcjonują bowiem dwie daty urodzenia, jedna 25 stycznia 1945 roku, a druga jedenaście miesięcy później, czyli 31 grudnia 1945 r. Skąd wynika całe zamieszanie? Sprawę wyjaśnia holenderski dziennik Nederlands Dagblad.

– Zgodnie ze zwyczajem, gdy data urodzenia danej osoby nie jest znana, państwo wskazuje 31 grudnia jako datę urodzenia – tłumaczył ambasador Burkina Faso przy Stolicy Apostolskiej. Sam zainteresowany podkreślił, że nie wie, kiedy się urodził. – W mojej wiosce nie było szpitala ani szkoły, więc urodziłem się w domu i nie podano mi daty urodzenia – zapewniał.

Nie przejmował się urodzinami, nagle doszło do zamieszania. Kardynał prostuje historię sprzed 50 lat

Kard. Nakellentuba Philippe Ouedraogo dodał, że datę 25 stycznia musiał podać „przypadkiem”, aby skorzystać z ubezpieczenia zdrowotnego oferowanego przez francuską organizację misyjną, kiedy został księdzem w 1973 r. Watykan posługiwał się przez to datą 25 stycznia, zamiast 31 grudnia, jaką duchowny z Burkina Faso ma wpisaną w paszporcie.

Kardynał zaznaczył, że sprawa została naprostowana dopiero teraz, bo „w Afryce data urodzin nie ma żadnego znaczenia”. – Obchodzimy święta wspólnotowe, a nie indywidualne. Urodziny mają niewielki wpływ na życie społeczne. Z wyjątkiem sytuacji, gdy pozwala wziąć udział, lub nie, w wyborze przyszłego papieża – podsumował kard. Nakellentuba Philippe Ouedraogo.

Czytaj też:

Papież Franciszek ustąpi? Ważny kardynał nie ma złudzeńCzytaj też:

Kardynałowie toczą zakulisową grę. Tak chcą przejąć władzę w Watykanie