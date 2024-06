Słup spadł na pociąg PKP. Ewakuowano ponad 200 pasażerów

Pociąg, który jechał z Krakowa Głównego do Gdyni Głównej, miał zaczepić o uszkodzoną sieć trakcyjną. Do zdarzenia doszło 25 czerwca, w rejonie miejscowości Gąsiorki na terenie Pomorza. Niezwłocznie zarządzono ewakuację pasażerów.

Gąsiorki. Pociąg zerwał sieć trakcyjną

Oficer prasowy z Komendy Powiatowej Policji w Tczewie – sierżant Katarzyna Ożóg – w rozmowie z rozgłośnią potwierdziła, że takie zdarzenie rzeczywiście wystąpiło późnym wieczorem. „Uszkodzenie sieci trakcyjnej” nie pozwala na „przejazd koleją” w tamtym miejscu, przekazała. Funkcjonariusze, których wezwano na miejsce, mają razem ze strażakami koordynować przesiadkę osób z IC Piast do innej maszyny – do pociągu Doker (który pokonuje trasę z Katowic do Gdyni Głównej). Operacja nie należy do łatwych, bo pociąg zatrzymał się pośrodku niczego (w szczerym polu).

RMF FM podaje, że w pociągu znajdowało się 220 pasażerów. Ustalono, że nikt nie ucierpiał w zdarzeniu. Opublikowano też zdjęcia pociągu, na których widać zniszczenia – m.in. zbitą przednią szybę w pojeździe. Sierż. Ożóg zaznacza, że utrudnienia na trasie kolejowej mogą potrwać przez kilka najbliższych godzin (do późnej nocy).

Dziennikarze skontaktowali się z przedstawicielem PKP Polskich Linii Kolejowych. Rzecznik prasowy Karol Jakubowski poinformował, że naprawę sieci trakcyjnej będzie można zacząć, gdy „pociąg zjedzie ze szlaku”. Komisja ma też wyjaśnić okoliczności zdarzenia i ustalić przyczynę.

Na miejsce wezwano siedem zastępów straży pożarnej

Lokalny serwis zawszepomorze.pl podaje, że na miejsce zdarzenia pojechało siedem zastępów straży pożarnej. Rzecznik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie – kapitan Michał Myrda – poinformował źródło, że do zdarzenia doszło między niewielkimi osadami: Majewo i Morzeszczyn (na Pomorzu).

Do przyjazdu służb pasażerowie oczekiwali w wagonach. Redakcja zaznacza, że w związku z zaistniałą sytuacją „na linii kolejowej Tczew – Bydgoszcz (...) może dojść do niewielkich opóźnień” – czytamy.

Czytaj też:

Skandal w Elblągu. 46-latek miał molestować dzieci na imprezie urodzinowejCzytaj też:

Nowy pociąg nad morze. Dojedziemy szybciej niż Intercity