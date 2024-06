Awantura w Sejmie. Błaszczak i Czarnek domagali się reakcji od Hołowni

– W pół roku załatwiliśmy więcej, niż wy przez 8 lat – mówił w Sejmie wicepremier Krzysztof Gawkowski. – Wstydźcie się – dodał. Jego wystąpieniu towarzyszyły okrzyki ze strony posłów PiS.

Do Szymona Hołowni podeszli m.in. Mariusz Błaszczak i Przemysław Czarnek. Marszałek Sejmu nie zgodził się na to, by politycy PiS odnieśli się do zarzutów.

–Nie ma debaty, to jest minister – powiedział Szymon Hołownia i powołał się na regulamin Sejmu. –Wiem, że był pan wymieniony, ale sprostowanie nie przysługuje, gdy jest się wymienionym z nazwiska – mówił do posła Mariusza Błaszczaka. — Pan premier wyraził opinię polityczną. „Marszałek Sejmu udziela głosu członkom Rady Ministrów, ilekroć tego zażądają”– cytował zapis regulaminu Hołownia.

Wkrótce więcej informacji