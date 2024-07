Egzamin ósmoklasisty. Gdzie i kiedy uczniowie dowiedzą się o wynikach?

Egzamin ósmoklasisty odbył się w maju (w terminie dodatkowym także w czerwcu). Jest to egzamin ogólnopolski, obowiązkowy. Od tego, jak będą wyglądały jego wyniki, zależy ścieżka edukacyjna wielu uczniów. To bowiem ten egzamin ma decydujący wpływ na liczbę punktów, jakie uczeń zdobędzie podczas rekrutacji do szkoły średniej.

Już dziś, o godzinie 8:30 Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi wyniki wspomnianego egzaminu. Będzie można je sprawdzić online, na specjalnie do tego utworzonym, indywidualnym koncie. Uczniowie dowiedzą się, jak poszło im ze wszystkimi przedmiotami – językiem polskim, matematyką i językiem obcym.

Jak sprawdzić wynik online?

Aby sprawdzić wyniki online, trzeba zalogować się na stronie CKE – wyniki.edu.pl – można to zrobić przy użyciu indywidualnego loginu i hasła, które uczeń otrzymał w szkole. Po zalogowaniu, uczniowie będą mieli dostęp do swoich wyników oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu. Będzie ono potrzebne podczas rekrutacji do szkoły średniej. Nie ma określonego minimalnego wyniku, jaki można uzyskać. Oznacza to, że egzaminu nie da się nie zdać. Trzeba jednak do niego przystąpić, by móc ukończyć szkołę.

O wynikach można dowiedzieć się także bezpośrednio w placówce. W praktyce, wszyscy ósmoklasiści z całego kraju dowiedzą się swoich wyników tego samego dnia, niezależnie od szkoły, do której uczęszczają, miasta czy województwa. Jest to termin ogólnopolski.

Jeśli natomiast chodzi o egzamin ósmoklasisty, który odbył się w styczniu, jego wyniki uczniowie poznali 31 stycznia 2024 roku.

