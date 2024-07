Nowe obligatoryjne zajęcia w szkołach. Nauczycieli przeszkoli WOŚP Jurka Owsiaka

– To bardzo ważne, żebyśmy mieli świadomość, że ratowanie życia jest tak naprawdę proste i każda osoba może to zrobić. Szkoła powinna uczyć umiejętności praktycznych i empatii. Żyjemy w trudnych czasach i mam nadzieję, że ta pierwsza pomoc pojawić się powinna na wielu poziomach – podkreślała Barbara Nowacka. Dodawała, że jest otwarta na współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Pierwsza pomoc będzie nauczana w klasach 1-3

Trzon programu ma dotyczyć klas 1-3, ale edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy ma objąć też starsze klasy w ramach godzin wychowawczych i dodatkowych programów. – Bardzo się cieszę, że będzie widać namacalne efekty współpracy z organizacjami pozarządowymi, będzie widać też tę pomoc, którą WOŚP niesie od wielu lat – dodawała Nowacka.

– Nie tylko z WOŚP-em współpracujemy. Wydano komunikat o powołaniu zespołu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zapraszam do zgłaszania się. Chciałabym, żeby element współpracy z organizacjami pozarządowymi był wyraźny. Pamiętam jak jeszcze nie tak dawno nasi poprzednicy wyrzucali organizacje pozarządowe, jak uderzali wielokrotnie w WOŚP. A ja zapraszam do współpracy i działania, bo tylko tak zbudujemy silna, odporną i odpowiedzialną Polskę – mówiła minister.

Lubnauer przypomina: Żyjemy w niebezpiecznych czasach

Kilka słów od siebie dodała też wiceminister Lubnauer. – Uważamy, że żyjemy w niebezpiecznych czasach. To, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, niedawno przeszliśmy pandemię. W związku z tym warto, by młodzi ludzie wiedzieli, jak udzielić pierwszej pomocy. Gdy mowa o podstawie programowej, to dużo mówi się, czyje wiersze będzie czytać młodzież. Ale równie ważne jest to, że będzie potrafiła udzielać pierwszej pomocy. Może czasami ważniejsze, bo to może uratować realnie komuś życie. Uważamy, że szkolna edukacja powinna być maksymalnie praktyczna – podkreślała.

