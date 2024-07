W Warszawie otworzą QueerMuzeum. Pojawi się w nim „tablica upamiętniająca kłirowe ofiary II Wojny Światowej”

QueerMuzeum w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej, którego otwarcie jest zaplanowane na koniec września, będzie gromadzić i udostępniać dokumenty, świadectwa i artefakty. Do zbiorów już trafiają pierwsze obiekty.

QueerMuzeum. Inicjatywa o globalnym zasięgu

– Cieszę się, że to trzecie takie muzeum w Europie, ale cieszę się również dlatego, że opowiada ono o tożsamości tego miasta – mówiła na konferencji prasowej w remontowanej siedzibie QueerMuzeum wiceprezydentka Warszawy, Aldona Machnowska-Góra. Reprezentantka miasta wyraziła przy tym otwartość i chęć do dalszej współpracy.

Co takiego znajdzie się w QueerMuzeum? Jak informują warszawscy urzędnicy: „Maszyna do pisania Tadeusza Olszewskiego, poety i prozaika, działacza Warszawskiego Ruchu Homoseksualnego, oraz maszynopis jego «Zatoki ostów 2». Akt nominacji poselskiej Anny Grodzkiej, pierwszej osoby transpłciowej wybranej do polskiego parlamentu w 2011 r. 12-metrowa tęczowa flaga, uszyta w 2006 roku przez Michała Pawlęgę, Krzysztofa Kliszczyńskiego oraz osoby wolontariackie Stowarzyszenia Lambda, w ramach sprzeciwu wobec zakazu zorganizowania Parady Równości w Warszawie. Flaga była ważną częścią marszów równości w całej Polsce i nosi ślady ataków i przemocy”.

Muzeum, oprócz wystaw, będzie też pełnić funkcję edukacyjną. – Jednym z ważniejszych elementów (...) będzie pierwsza tablica upamiętniająca kłirowe ofiary II Wojny Światowej. (...) Obok QueerMuzeum znajdzie się pierwsze takie upamiętnienie, na które myślę, że wszyscy, a na pewno ja sama, czekaliśmy bardzo bardzo długo – podkreśla Joanna Ostrowska, historyczka, krytyczka filmowa, dramaturżka teatralna, zajmująca się tematyką związaną z przemocą seksualną w czasie II wojny światowej i zapomnianymi ofiarami nazizmu.

QueerMuzeum w Warszawie

Muzeum znajduje się w sercu Warszawy, co zapewnia łatwy dostęp zarówno dla mieszkańców, jak i turystów.

„W tworzeniu Muzeum pomaga działająca społecznie Rada Programowa, która jest łącznikiem ze środowiskami aktywistycznymi i badawczymi oraz zalążkiem społeczności, którą chce wokół siebie stworzyć QueerMuzeum” czytamy na stronie warszawskiego urzędu.

Otwarcie Queer Muzeum to dopiero początek. W planach są kolejne wystawy, wydarzenia edukacyjne i programy społeczne, które mają na celu wspieranie artystów LGBTQ+ oraz szerzenie wiedzy na temat queerowej kultury i historii.

