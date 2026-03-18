TVN zmieni właściciela na Paramount. Tymczasem stacja, której właścicielem jest spółka, ogłosiła strajk

O strajku w CBS News 24/7 poinformował portal The Wrap. Weźmie w nim udział 60-osobowy zespół, który pracuje przy produkcji materiałów stacji. Kanał streamingowy oferuje widzom całodobowe transmisje wiadomości na żywo (ale także formaty autorskie czy powtórki z telewizji głównej Columbia Broadcasting System).

Co istotne, CBS News 24/7 należy do Paramount Skydance. Spółka przejmie wkrótce Warner Bros. Discovery – właściciela m.in. prywatnej, polskiej stacji – TVN. Kwota, którą PS zaproponował WBD to bagatela 110 mld dol. (ok. 31 USD za akcję) – jest to suma, która znacząco przebiła ofertę Netflixa (ok. 83 mld). Oznacza to, że jeszcze w 2026 roku – najprawdopodobniej jesienią – ma dojść do oficjalnej zmiany właściciela WBD. Aby transakcja doszła do skutku, należy spełnić szereg formalności: potrzebna jest m.in. zgoda walnego zgromadzenia akcjonariuszy WBD oraz regulatorów rynkowych – na czele z Departamentem Sprawiedliwości USA i Komisją Europejską.

Krajowe media uważnie śledzą to, co dzieje się wokół spółek PS, WBD i wokół stacji TVN. Strajk w CBS News 24/7 spowodował, że branżowe portale – m.in. Wirtualne Media – rzuciły pytanie – czy to „znak dla TVN-u”? The Wrap ujawnił, dlaczego pracownicy Columbia Broadcasting System zdecydowali się na taki ruch.

„Kierownictwo odmawia podpisania nowej umowy, zawierającej godziwe płace”

Działacze związku zawodowego prowadzili rozmowy ze spółką Skydance m.in. ws. wynagrodzeń – do pierwszych spotkań doszło w lutym tego roku. Finalnie jednak związkowcy nie wynegocjowali tego, na czym im zależało. W niedawnym oświadczeniu poinformowali, że nie pozostaje im nic innego, jak wszcząć strajk.

„Dziennikarze odeszli dziś z pracy, (...) ponieważ kierownictwo odmawia podpisania nowej umowy, zawierającej niezbędne zabezpieczenia pracownicze i godziwe płace” – ujawnili. Jak ustaliło źródło, takie wyjście z sytuacji poparło 95 proc. członków redakcji. Uznali oni, że przełożeni zaproponowali im gorsze warunki zatrudnienia niż poprzednio.

Członków zespołu redakcyjnego wspiera m.in. Gildia Dziennikarzy Wschodniej Ameryki. Wiceprezeska związku zawodowego – Elizabeth Godvik – w mediach społecznościowych stwierdziła z nieskrywanym oburzeniem, że „Paramount ma miliardy do wydania na przejęcie Warner Bros., ale nie zagwarantował godziwych pensji i podstawowej ochrony zatrudnienia swoim pracownikom”.

