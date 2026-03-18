TVN zmieni właściciela. Dyrektorzy za transakcję zarobią krocie

Warner Bros. Discovery w poniedziałkowym zgłoszeniu do Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd ujawniło szacunkowe kwoty wynagrodzeń dla każdego z wymienionych członków kierownictwa WBD w związku z przejęciem przez Paramount Skydance. Dyrektor generalny David Zaslav ma otrzymać 34,2 milionów dolarów odprawy w gotówce; 517,2 mln dol. w postaci akcji przyznanych w wyniku zawarcia transakcji i 44,2 mln dol. dodatkowych świadczeń.

Dokument zawierał również zwrot podatku w wysokości 334 mln dol. Kwota ta została jednak obliczona na 11 marca i będzie się zmniejszać wraz z upływem czasu, jeśli sfinalizowanie transakcji potrwa dłużej i nastąpi nabycie uprawnień do większej liczby akcji. Gdyby do przejęcia właściciela TVN doszłoby w 2027 r. wówczas Zaslav nie zarobiłby nic z tej kwoty.

TVN zmieni właściciela. Szef Warner Bros. Discovery zarobi od 711,4 do 886,8 mln dol.

Ta kwota została jednak uwzględniona w tabeli wypłat, co oznacza, że wypłata związana z przejęciem właściciela TVN wyniosłaby 886,8 mln dol. W zgłoszeniu wspomniano również oddzielnie o 115,7 mln dol. w opcjach na akcje. Odejmując całkowitą kwotę za zwrot podatku, pomimo że część tej sumy nadal może przysługiwać szefowi Warner Bros. Discovery i dodając wspomniane 115,7 mln dol., Zaslav zarobi co najmniej 711,4 mln dol.

W dokumencie zaznaczono, że szacunki są „oparte na wielu założeniach, które mogą, ale nie muszą się zrealizować lub być dokładne”, a kwoty mogą się różnić. Dyrektor generalny WBD już zarobił 113 mln dol. na sprzedaży jednej trzeciej posiadanych przez siebie akcji firmy na początku miesiąca. Wynagrodzenie Zaslava w 2024 r. wyniosło 51,9 mln dol.

Nie tylko David Zaslav. Oszałamiająca kwota dla członków kierownictwa WBD po fuzji z Paramount

Na pokaźne wypłaty w związku z fuzją Warner Bros. Discovery i Paramount mogą również liczyć inni dyrektorzy. Szef globalnego działu streamingu i gier J.B. Perrette może dostać 142 mln dol. w gotówce i akcjach, dyrektor ds. przychodów i strategii Bruce Campbell otrzyma szacunkowo łącznie 121,5 mln dol., dyrektor finansowy Gunnar Wiedenfels dostanie w sumie 120 mln dol., a pakiet prezesa ds. międzynarodowych Gerharda Zeilera jest wyceniany na „skromne” 82,6 mln dol.

TVN zmieni właściciela, związkowcy protestują. „To ostatnia rzecz, jakiej potrzebuje ta branża"

TVN zmieni właściciela, a to dopiero początek. Gigant szykuje kolejne ruchy