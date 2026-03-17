TVN zmieni właściciela, a to dopiero początek. Gigant szykuje kolejne ruchy

Stacja TVN już wkrótce zmieni właściciela. Za budowę globalnego imperium pod szyldem Paramount Skydance odpowiedzialny będzie David Ellison. To właśnie ten amerykański koncern przejmie Warner Bros. Discovery. Transakcja opiewająca na kwotę blisko 110 mln złotych jest już na ostatniej prostej od sfinalizowania.

TVN już prawie sprzedany. Teraz Paramount robi kolejny krok

Jak się okazuje, nie jest to jedyny krok na medialnym rynku, który planuje Paramount Skydance. Z ustaleń serwisu „Deadline” wynika, że już wkrótce do serwisu Paramount+ trafią tysiące godzin materiałów platformy streamingowej BET+. Redakcja powołała się na treść wiadomości, którą rozesłał do pracowników Louis Carr, prezes BET Networks.

W wewnętrznym komunikacie podkreślił, że to kolejny krok w rozwoju marki i sposób na zwiększenie zasięgu treści tworzonych przez BET. Jak zaznaczył, „dzięki temu historie, twórcy i kultura, które reprezentuje stacja, będą mogły dotrzeć do znacznie szerszej publiczności”.

Paramonut Skydance przejmuje kolejną platformę

Serwis „Deadline” zauważa, że decyzja o przejęciu BET+ wpisuje się w szerszą strategię nowego kierownictwa Paramount, które dąży do konsolidacji usług streamingowych. Kluczowym elementem było wykupienie udziałów studia Tyler Perry Studios w BET+. Choć szczegóły finansowe nie zostały ujawnione, mówi się, że pakiet mógł być wart dziesiątki milionów dolarów.

Do Paramonut+ trafi cała biblioteka serwisu – zarówno produkcje oryginalne, jak i licencjonowane, w tym popularne tytuły autorstwa Tylera Perry’ego. Wśród nich znajdują się m.in. „Ruthless”, „All the Queen’s Men” czy „Zatima”.

Louis Carr zapewnił, że jest to dobry krok w przyszłość, ponieważ treści BET+ zostaną włączone do specjalnej sekcji w Paramount+, gdzie już teraz dostępne są produkcje związane z marką BET. Dzięki temu ich widoczność znacząco wzrośnie – z platformy liczącej około 3,5 mln użytkowników przeniosą się do serwisu mającego nawet 80 mln subskrybentów.

