Prezydent zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego. „Tuż przed wylotem do Waszyngtonu”

Komponent polityczny będziemy analizowali z panem premierem. Abyśmy mogli to zrobić w sposób właściwy, postanowiłem o zwołaniu na poniedziałek na godz. 9:00 rano, przed naszym wylotem do Waszyngtonu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Będzie tam możliwość wymiany myśli i idei związanych z tym, co będzie omawiane od strony politycznej w czasie szczytu NATO w gronie polityków, przedstawicieli wszystkich stron sceny politycznej, całej reprezentacji parlamentarnej będziemy te zagadnienia omawiali. Te zaproszenia na Radę Bezpieczeństwa Narodowego w tej chwili właśnie są wystosowywane na poniedziałek na godz. 9:00 rano.

