Ulice w centrum Krakowa znalazły się pod wodą. Doszło do awarii

Platforma Komunikacyjna Krakowa poinformowała, że 4 lipca doszło do awarii sieci wodociągowej na skrzyżowaniu z ulicą Westerplatte, przy dawnej Poczcie Głównej.

Ulice w wodzie, jak po potężnej ulewie

W efekcie awarii część ulic zostało zalanych przez litry wody. Jednocześnie nie mają do niej dostępu mieszkańcy „budynków przy ulicy Wielopole, oraz Westerplatte od ulicy Kopernika do ulicy Wielopole”. „Przewidywany czas przywrócenia dostawy wody godzina 1” – informuje na platformie X miasto Kraków.

PKK informowała przed godziną 19, że nie dało się przedostać autem przez ulicę Starowiślną (w kierunku centrum, we fragmencie w pobliżu poczty). Platforma, która powstała po to, by przede wszystkim informować mieszkańców o utrudnieniach w komunikacji miejskiej, radziła, by zaplanować przesiadki w innych miejscach.

Wody jest naprawdę sporo – widać to dokładnie na filmach czy zdjęciach, które udostępnione zostały na Facebooku. W niektórych miejscach nie da się przejść – chyba że pieszy chce mieć po wszystkim mokre buty. Można przejechać jednak rowerem.

W centrum Krakowa pękła rura

Na stronie krakow.pl czytamy, że awaria wystąpiła na skrzyżowaniu ul. Wielopole i Westerplatte. Wyjaśniono, że pękła tam „rura o dużym przekroju”. Wezwano już służby pogotowia wodociągowego i straż pożarną. Wyciek zostanie usunięty, choć akcja może trwać przez kilka najbliższych godzin. RMF FM podaje, że możliwe, iż sytuacja zostanie opanowana do godziny 23.

W miejscach zalanych przez wodę prawdopodobnie tymczasowo wstrzymana zostanie komunikacja miejska. Rzeczniczka Wodociągów Miasta Krakowa Anna Maszadro tłumaczyła serwisowi rmf24.pl, że w pobliżu okolicznych przystanków „ciągle panuje ruch”, a znajduje się tam „słup wysokiego napięcia”.

