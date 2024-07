Zorza polarna może być widoczna w Polsce. „To rzadka okazja”

Centrum Prognoz Heliogeofizycznych z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk poinformowało, że w nocy z 30 na 31 lipca (z wtorku na środę) można spodziewać się wystąpienia zorzy polarnej.

– Według prognoz National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia burzy magnetycznej (Kp 7), która stworzy idealne warunki do obserwacji tego spektakularnego zjawiska – powiedział kierownik Centrum Prognoz Heliogeofizycznych Łukasz Tomasik.

Zorza Polarna w Polsce. „Tańczące światła na naszym niebie”

„Burze magnetyczne, wynikające z aktywności Słońca, mogą powodować wystąpienie zorzy polarnej na większych szerokościach geograficznych. Tym razem prognozy wskazują, że zorza może być widoczna także w Polsce. To rzadka okazja, aby zobaczyć te kolorowe, tańczące światła na naszym niebie, dlatego warto poświęcić chwilę i spojrzeć w górę” – czytamy.

CBK PAN dodało, że „dla najlepszych warunków obserwacyjnych, zaleca się znalezienie miejsca z dala od miejskich świateł, gdzie niebo będzie ciemniejsze, a widoczność lepsza”. Podsumowano, że „warto także sprawdzić prognozy pogody, aby upewnić się, że niebo będzie wolne od chmur”. Wcześniej bardzo dobre warunki do obserwacji zorzy polarnej w Polsce miały miejsce w maju.

Czym jest zorza polarna?

Zorza polarna to zjawisko świetlne obserwowane w górnej atmosferze w pobliżu biegunów magnetycznych planety, które ma silne pole magnetyczne o charakterze dwubiegunowym. Na Ziemi zorze występują na wysokich szerokościach geograficznych, głównie za kołami podbiegunowymi (Norwegia, Islandia, Grenlandia). Do wystąpienia tam zorzy polarnej potrzebna jest ekstremalnie silna burza geomagnetyczna (Kp8-9+), co bardzo rzadko się zdarza.

Polska jest położona na południe od naturalnego pasa zórz. Podczas umiarkowanych i silnych burz geomagnetycznych (Kp6–7), zorze sięgają północnej Islandii lub Wysp Owczych. Takie zorze mogą być u nas bardzo słabo widoczne. Zdarza się jednak, że zorze polarne obserwowane są nawet w krajach śródziemnomorskich. W sprzyjających warunkach bywają widoczne nawet w okolicach 50. równoleżnika.

