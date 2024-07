Zajmował się sprawą Iwony Wieczorek, został odwołany. Pojawiły się nowe informacje

Dziennikarze RMF FM informowali w ubiegłym tygodniu, że odwołano prok. Krupińskiego, na co wpływ mogły mieć kwestie polityczne. Chodzi o rzekomą bliską znajomość byłego naczelnika „archiwum X” z byłym ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym Zbigniewem Ziobrą, czemu jednak on sam zaprzecza.

Odwołany prokurator funkcję tę pełnił od 2016 roku. Wśród spraw, którymi zajmowali się śledczy, była między innymi jedna z najgłośniejszych i najbardziej tajemniczych – dotycząca zaginięcia 19-letniej kobiety. Wieczorek zniknęła 14 lat temu, niedługo potym, gdy opuściła jeden z klubów w Sopocie. Ostatni raz kamery monitoringu miejskiego zarejestrowały ją, gdy znajdowała się w dzielnicy Jelitkowo (w Gdańsku). Niedawno policja wpadła na nowy trop. Opublikowano zdjęcie pojazdu, który przemieszczał się w rejonie Parku Reagana, w którego stronę szła 19-latka. Funkcjonariusze ze stołecznego Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw twierdzą, że związek z zaginięciem młodej kobiety może mieć (choć nie musi) kierowca białego fiata.

Mec. Kowalewski zabrał głos ws. odwołania naczelnika. Co dalej?

„Fakt” skontaktował się z adwokatem mamy zaginionej Wieczorek. Mecenas stwierdził, że „na dzień dzisiejszy nie ma informacji, że postępowanie będzie odebrane prok. Krupińskiemu”. Zdaniem Jarosława Kowalewskiego odwołanie naczelnika nie ma nic wspólnego z toczącym się postępowaniem. – Przynajmniej na tym etapie – dodał.

Adwokat wskazuje jednak, że nie wiadomo, co przyniesienie przyszłość. – Powtórzę raz jeszcze, że nie byłoby to dobre [by odwołanie wpłynęło na samo śledztwo – red.], mając na uwadze zasady ekonomiki tego całego postępowania, wykonywanych do chwili obecnej czynności i stale upływającego czasu – tłumaczy mec. Kowalewski.

Warto przypomnieć, że jak dotąd – pomimo licznych przesłuchań, przeszukań, sprawdzania billingów i innych czynności operacyjnych – nadal nie udało się rozwiązać sprawy zaginięcia 19-latki. W trakcie śledztwa przesłuchano około 300 świadków, a także przeszukiwano kilkukrotnie pas nadmorski i okolice, mogące mieć związek ze sprawą. Weryfikowano też kilkanaście hipotez, które pojawiały się na przestrzeni czasu. Akta sprawy Wieczorek zostały też od 2010 roku poddane wielokrotnej analizie, przez niezależne od siebie zespoły. Póki co sprawa pozostaje nierozwiązana.

