Dziennikarz rozstaje się z Kanałem Zero. Zwrócił się do Stanowskiego

Kanał Zero to subskrybowany przez 1,2 miliona osób projekt na YouTube, którego głównym pomysłodawcą jest popularny dziennikarz sportowy Krzysztof Stanowski. Zrzesza komentatorów i ekspertów z wielu dziedzin, a jego materiały odtworzono już ponad 220 milionów razy. Jako nowe miejsce pracy, do tej pory kojarzył się głównie z przyciąganiem kolejnych nazwisk. W końcu nadszedł jednak czas także na pożegnanie.

Jan Lorenc odchodzi z Kanału Zero

26 lipca o swoim rozstaniu z Kanałem Zero poinformował dziennikarz Jan Lorenc. Za pośrednictwem platformy X zaznaczył, że jest to jego wybór. „Zakończyłem dzisiaj swoją przygodę z Kanałem Zero. Prawie dekadę temu tata dał mi poniższą książkę” – pisał, dołączając zdjęcie okładki „Stanu futbolu”, książki byłego już szefa, poświęconej ogólnej tematyce piłki nożnej.

„Mało wtedy wiedzieliśmy. Dzisiaj, kiedy odbierałem pożegnalną dedykację, autor poprosił mnie o ambitniejszy dobór lektur. Będzie mi tego brakować Krzysztofie Stanowski. Do zobaczenia!” – zakończył pożegnalny wpis.

Tak enigmatyczne wyjaśnienia nie mogły wystarczyć internautom. Użytkownicy platformy X dopytywali, jaki był główny powód odejścia. Próbowali dociec, czy dziennikarz dostał lepszą ofertę pracy. „To moja własna decyzja, potrzebuję solidnej przerwy” – odpowiadał krótko, wciąż nie zaspokajając ciekawości publiki.

Kanał Zero to nowy projekt Krzysztofa Stanowskiego

Krzysztof Stanowski to niezwykle popularny obecnie dziennikarz i twórca internetowy, który wywodzi się z mediów sportowych. Jest właścicielem m.in. Grupy Weszło, posiada własny klub sportowy KTS Weszło, a jeszcze do niedawna był współwłaścicielem Kanału Sportowego. Ten ostatni projekt, po tym jak opuścił go Stanowski, zaczął notować wyraźne straty pod względem liczby subskrybentów i – przede wszystkim – wyświetleń filmów.

