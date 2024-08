Protesty przeciwko wycince Puszczy Karpackiej. „Mamy tysiące maili”

Profile w mediach społecznościowych promujące utworzenie Turnickiego Parku Narodowego nagłośniły sprawę cięć, które mają miejsce na terenie jednego z najdłużej powstającego w Polsce parku narodowego. Jak czytamy, 8 stycznia wycinka została wstrzymana za sprawą Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które wprowadziło moratorium o tymczasowym wstrzymaniu lub ograniczeniu wycinki lasów w dziesięciu cennych przyrodniczo lokalizacjach na terenie Polski.

Na terenie projektowanego Turnickiego wstrzymanie wycinki objęło osiem tys. ha lasu, a ograniczenie cztery tys. Łącznie decyzja dotyczy obszaru o powierzchni ponad 18 tys. ha lasów w ośmiu nadleśnictwach: Baligród, Bircza, Cisna, Dukla, Komańcza, Lutowiska, Rymanów i Stuposiany.

Konsultacje społeczne ws. wstrzymania/ograniczenia pozyskiwania drewna w lasach

Pod koniec kwietnia szefowa MKiŚ Paulina Hennig-Kloska poleciła Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych przeprowadzić konsultacje społeczne i przedstawić do 15 czerwca 2024 r. uzasadnione propozycje aktualizacji terenów wstrzymania/ograniczenia pozyskiwania drewna w lasach, wraz z protokołem z przeprowadzonego procesu partycypacji społecznej. Zastrzeżono, że powierzchnia lasów objęta zakresem polecenia nie może ulec zmniejszeniu.

W połowie czerwca Ministerstwa Klimatu i Środowiska zdecydowało o wydłużeniu terminu na przeprowadzenie konsultacji społecznych i przedstawienie uzasadnionych propozycji aktualizacji ww. terenów do połowy września. Jednocześnie wydłużono termin wstrzymania/ograniczenia pozyskiwania drewna w lasach do końca września 2024 r.

Zarzuty wobec Lasów Państwowych ws. wycinki

Pojawiły się oskarżenia wobec leśników, że ci „z wielką determinacją działają na rzecz drastycznego zmniejszenia powierzchni terenów objętych wstrzymaniem wycinki!”. „Lasy Państwowe przygotowały propozycję zmian w moratorium, która zakłada powrót wycinek do wielu cennych przyrodniczo fragmentów Puszczy Karpackiej. Wycinka miałyby wrócić aż na 66 proc. powierzchni podkarpackich terenów, które zostały wyłączone z cięć decyzją MKiŚ na początku tego roku” – podkreślono.

Do grona przeciwników wstrzymania decyzji Ministerstwa Klimatu i Środowiska ze stycznia 2024 r. oraz sposobu przeprowadzenia konsultacji społecznych dołączył Zarząd Województwa Podkarpackiego. Na początku sierpnia przyjął stanowisko, które zostało zaprezentowane w poniedziałek 5 sierpnia. W konferencji uczestniczyli marszałek województwa Władysław Ortyl, wicemarszałek Piotr Pilch, członek zarządu Anna Huk oraz przewodniczący klubu radnych PiS w Sejmiku Województwa Podkarpackiego Marcin Fijołek.

Zarząd Województwa Podkarpackiego przeciwko decyzji MKiŚ

Ortyl zaznaczył, że działania MKiŚ „są bardzo niekorzystne dla Podkarpacia, dla jego rozwoju społecznego i gospodarczego”. Marszałek nie zgadzał się także z tym, że wydłużono konsultacje, które jego zdaniem są oparte o organizacje funkcjonujące poza województwem. Podkreślił, że już teraz ok. 50 proc. powierzchni Podkarpacia objętych jest różnymi formami ochrony i sprzeciwiał się dołożeniu kolejnych 10 proc.

Ortyl alarmował, że zagrożone są miejsca pracy osób zajmujących się obróbką drewna. Pilch dodał z kolei, że sprawa będzie przedmiotem debaty na sierpniowej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Fijołek zwrócił uwagę, że temat wpływa na wizerunek leśników, a ci podejmują wiele działań w celu powiększenia areału leśnego, który to w ostatnich 10 latach uległ znacznemu wzrostowi.

Mobilizacja tuż przed końcem konsultacji

Na ostatniej prostej konsultacji zaproponowanych przez Lasy Państwowe wzmocniły się nawoływania, aby wziąć w nich udział. Sugerowano „wyrażenie swojego sprzeciwu wobec planu powrotu pił do Puszczy Karpackiej i domagano się odrzucenia propozycji LP”. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie ustalił, że termin konsultacji społecznych mija z końcem 5 sierpnia.

Osoby skupione wokół powstającego Turnickiego Parku Narodowego tłumaczyły, że Lasy Państwowe „zmobilizowały leśników, myśliwych i przedsiębiorców leśnych do udziału w konsultacjach”. Zaznaczono, że liczy się ilość, w związku z czym przygotowano instrukcję, w jaki sposób można to zrobić. Rozwiązaniem było wysłanie maila do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie lub skorzystanie z podobnego narzędzia przygotowanego przez Greenpeace Polska.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie przygotowuje raport

„Wprost” skontaktował się z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krośnie. Zapytaliśmy odpowiedzialnego za kontakt Edwarda Marszałka o skalę maili. – Na podsumowanie przyjdzie jeszcze czas, dlatego że to po prostu mamy no tysiące maili, tysiące zgłoszeń papierowych. Trwa w tej chwili liczenie, znaczy kodowanie, numerowanie, skanowanie, dlatego że wszystko będzie przedmiotem analizy przez najbliższe trzy tygodnie, 25. chyba jest podsumowanie – usłyszeliśmy.

Z przeprowadzonych konsultacji społecznych zostanie sporządzony raport, który zostanie przekazany Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych w celu dalszego przekazania do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Zapytaliśmy rzecznika prasowego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie o zarzuty, które padają wobec LP w kontekście wycinki. – W konsultacjach bierze udział szerokie spektrum społeczeństwa i oczekujemy, co na to powie – odpowiedział Marszałek.

