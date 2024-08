Kleszcz afrykański już w Polsce. Może przenosić groźne choroby

Kleszcz afrykański Hyalomma to groźny gatunek kleszczy, który ma zdolność przenoszenia wirusa CCHFV, czyli gorączki krwotocznej. Do tej pory pajęczaki te nie występowały w Polsce, ale na skutek ocieplenia klimatu, łagodnych zim i upalnych letnich miesięcy, gatunek przywędrował do Polski. Może być bardzo groźny.

Co to jest kleszcz afrykański?

Kleszcz afrykański jest sporo większy od zwykłych kleszczy – i to jest dobra wiadomość, bo dzięki temu łatwiej go rozpoznać. Samice są nawet cztery razy większe od przeciętnych pajęczaków, mają też charakterystyczne odnóża w prążki. Mogą przybierać różną barwę, od rudej po czarną.

Jakie choroby przenosi kleszcz afrykański?

Kleszcz afrykański może przenosić wirusa CCHFV, czyli gorączkę krwotoczną, chorobę, która ma 60-procentowy wskaźnik śmiertelności. Naukowcy informują, że gatunek też może także przenosić inne groźne choroby, m.in. wirus Zachodniego Nilu, który powoduje zapalenie mózgu czy wirus wenezuelskiego zapalenia mózgu koni.

Gdzie odnotowano obecność kleszcza afrykańskiego?

Naukowcy zachęcają Polaków do nadsyłania pajęczaków w ramach akcji "Narodowe Kleszczobranie". Ma ona sprawdzić, jakie gatunki pajęczaków występują w Polsce i na jakim terenie. Badacze chcą również sprawdzić, czy zasięg występowania kleszczy zwiększa się na skutek zmian klimatycznych.

Teraz już wiemy, że tak właśnie się dzieje, bo w ramach akcji otrzymali trzy przypadki kleszcza afrykańskiego, który dotychczas nie występował w Polsce. Pajęczaka znaleziono koło Poznania, Częstochowy i Barankowa.

