Horror 13-letniego chłopca. Ważył niespełna 10 kg. Matka w areszcie

Matka 13-letniego chłopca z niepełnosprawnością zostawiła syna samego na kilka dni bez jedzenia, picia i opieki higienicznej czy medycznej – przekazała podinsp. Katarzyna Kucharska, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, której słowa cytuje RMF FM. Do zdarzenia doszło w gminie Kadzidło (powiat ostrołęcki).

Dramat 13-letniego chłopca. Ważył niespełna 10 kilogramów

Kobieta poinformowała swoją rodzinę, że dziecko trafiło do ośrodka, w którym ma zapewnioną opiekę. Bliscy 35-latki mieli jednak wątpliwości co do autentyczności takiego scenariusza i o sprawie powiadomili MOPS w Kadzidle. Pracownicy udali się we wskazane miejsce, gdzie zastali chłopca, który był w stanie wycieńczenia, wygłodzenia, a na jego ciele widoczne były odleżyny.

Dziecko zostało przetransportowane do szpitala. Nieznane są szczegóły dotyczące jego stanu zdrowia. Wspomniana rozgłośnia poinformowała, że w ocenie lekarzy 13-latek był skrajnie niedożywiony, odwodniony, a jego życie było zagrożone. Chłopiec ważył niespełna 10 kilogramów.

35-letnia matka usłyszała zarzuty. Sąd podjął decyzję ws. aresztu

Matce chłopca grozi 10 lat więzienia. 35-latka usłyszała zarzuty psychicznego i fizycznego znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad osobą najbliższą oraz narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce zawnioskowała do sądu o zastosowanie wobec kobiety tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Sąd przychylił się do wniosku.

