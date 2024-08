„Nie unosi się emocjami”. „Elokwentna i wyrazista”. „Żądna atencji mediów”. Czy to idealna kandydatka Lewicy na prezydenta?

Ministra pracy i rodziny jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polityczek Lewicy i jedną z bardziej skutecznych szefowych resortów. Być może dlatego coraz częściej można usłyszeć, że to ona mogłaby powalczyć z rekomendacji Lewicy o prezydenturę Polski w przyszłorocznych wyborach.

Trzy partie w cztery lata lata

Gdy kilka tygodni temu w Sejmie toczyła się burzliwa dyskusja o ustawie depenalizującej aborcję, głos w ramach ad vocem chciała zabrać Marcelina Zawisza z Partii Razem, ale marszałek Sejmu Szymon Hołownia nie zamierzał na to pozwolić.

– Marcelina, Marcelina – skandowali posłowie Partii Razem, wywierając presję na Hołownię, ale w tym momencie na mównicę weszła Dziemianowicz-Bąk i zaczęła przemawiać. Wglądało to tak, jakby odebrała szansę na wystąpienie koleżance z klubu. I choć każdy minister może zabrać głos w dowolnym miejscu każdej debaty, a Partia Razem nie weszła do rządu, zatem nie ma ministrów, to i tak powstało nieprzyjemne wrażenie wypchnięcia z debaty Zawiszy.

– Agnieszka Dziemianowicz-Bąk jest żądna atencji mediów, zatem wcale nie dziwi mnie takie jej zachowanie – mówi polityk związany z KO.

Ta urodziwa wrocławianka, rocznik 84., jest doktorem filozofii i działaczką społeczną. Zanim na dobre zajęła się polityką, współpracowała z Ośrodkiem Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle’a we Wrocławiu.

– Służyła nam ekspercką pomocą. A potem zaangażowała się w Partię Razem – mówi Michał Syska, zastępca szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, który od 2009 roku był szefem Ośrodka.